Электронные повестки в военкомат будут рассылаться во время весеннего призыва 2024 года в тестовом режиме, основным документом останутся бумажные повестки. Такие пояснения дал РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Их осенью рассылали в тестовом режиме и сейчас продолжат рассылать в том же режиме. Основная повестка бумажная, пока не заработает реестр военнообязанных», — сказал депутат.
По его словам, повестки в электронном виде, которые будут дублировать бумажные, нужно рассылать, чтобы проверить, «как они доходят».
Ранее 19 марта Картаполов сообщил RTVI, что электронные повестки будут рассылаться во время весеннего призыва, который продлится с 1 апреля по 15 июля.
11 марта объединение российских юристов и правозащитников «Призыв к совести» сообщило со ссылкой на неназванных военкомов и призывников, что в Москве с 1 апреля якобы планируется рассылать электронные повестки через порталы «Госуслуги» или mos.ru. Официально о таких планах не сообщалось.
В во время весеннего призыва 2023 года военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что электронные повестки будут в тестовом режиме рассылать через «Госуслуги» и СМС. Позже он уточнил, что тестировать сервис начнут только после того, как правительство России примет соответствующее постановление.
Минцифры опровергло информацию о планах рассылать электронные повестки через «Госуслуги». В ведомстве тогда уточнили, что юридическую силу имеют только повестки, врученные лично в руки или направленные по почте заказным письмом с уведомлением.
- Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках в апреле 2023 года. Документ приравнивает цифровые повестки к бумажным, а также регламентирует создание единого реестра военнообязанных.
- Замглавы Минцифры Олег Качанов говорил, что полноценный запуск реестра возможен не раньше 2025 года, поскольку в нем содержатся сведения, составляющие служебную тайну, и «есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности».
- Путин, однако, поручил Минобороны и Минцифры задействовать единый реестр воинского учета и рассылать электронные повестки уже во время осеннего призыва в 2024 году.