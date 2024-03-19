Электронные повестки в военкомат будут рассылаться во время весеннего призыва 2024 года в тестовом режиме, основным документом останутся бумажные повестки. Такие пояснения дал РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Их осенью рассылали в тестовом режиме и сейчас продолжат рассылать в том же режиме. Основная повестка бумажная, пока не заработает реестр военнообязанных», — сказал депутат.

По его словам, повестки в электронном виде, которые будут дублировать бумажные, нужно рассылать, чтобы проверить, «как они доходят».

Ранее 19 марта Картаполов сообщил RTVI, что электронные повестки будут рассылаться во время весеннего призыва, который продлится с 1 апреля по 15 июля.

11 марта объединение российских юристов и правозащитников «Призыв к совести» сообщило со ссылкой на неназванных военкомов и призывников, что в Москве с 1 апреля якобы планируется рассылать электронные повестки через порталы «Госуслуги» или mos.ru. Официально о таких планах не сообщалось.

В во время весеннего призыва 2023 года военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что электронные повестки будут в тестовом режиме рассылать через «Госуслуги» и СМС. Позже он уточнил, что тестировать сервис начнут только после того, как правительство России примет соответствующее постановление.

Минцифры опровергло информацию о планах рассылать электронные повестки через «Госуслуги». В ведомстве тогда уточнили, что юридическую силу имеют только повестки, врученные лично в руки или направленные по почте заказным письмом с уведомлением.