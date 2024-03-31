Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию, который продлится с 1 апреля по 15 июля 2024 года. Соответствующий документ опубликован 31 марта на портале правовых актов. Это первый призыв, в рамках которого отправлять в войска будут граждан с 18 до 30 лет.

Согласно указу, за три с половиной месяца планируется призвать на военную службу 150 тыс. человек, не пребывающих в запасе, в возрасте от 18 до 30 лет.

Для сравнения, в 2023 году Путин подписал указ о призыве 147 тыс. человек в рамках весеннего призыва. В марте зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отмечал, что в этом году число призывников может незначительно увеличиться в связи с тем, что будут развернуты два военных округа — Московского и Ленинградского.

Весенняя призывная кампания 2024 года — первая, которая проходит по новым правилам, установленным в рамках реформы призыва. С этого года возраст призывника составляет от 18 до 30 лет (ранее — от 18 до 27 лет). В Генштабе уточняли, что все призывники, которые состояли на воинском учете и достигли 27-летнего возраста до 1 января 2024 года, были сняты с воинского учета и переданы в запас.

Срок службы в рамках весеннего призыва остался прежним — один год. Отправку срочников в войска со сборных пунктов планируется начать 15 апреля.

Для некоторых россиян сроки призыва ограничены: жителей Крайнего Севера призывают на месяц позже; педагогических работников призывают с 1 мая по 15 июля. Россиянам из сельской местности, которые работают на посевной и уборочной кампаниях, отправляют повестки только с 15 октября по 31 декабря.

Военнослужащие, которые призываются на службу в весенней кампании, не будут привлекаться к участию в военной операции на Украине, заявил в конце марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в марте заявил RTVI, что в период весеннего призыва будут рассылать электронные повестки. При этом основным способом оповещения останется традиционная бумажная повестка, отметил депутат.

«У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва», — сказал Картаполов.

Реформа призыва

Вскоре после объявления о завершении частичной мобилизации осенью 2022 года министр обороны Сергей Шойгу объявил о проведении реформы призыва на срочную службу. Согласно изначальной задумке, планировалось, что нижняя планка призывного возраста будет повышена с 18 до 21 года, а верхняя — с 27 до 30 лет. Шойгу отмечал, что в рамках реформы общую численность российских войск увеличат на 30% до 1,5 млн человек, из которых около 700 тыс. будут контрактниками.

При этом изначально речь шла о переходном периоде, в рамках которого нижняя граница должна была повышаться поэтапно в течение трех лет (19 лет с 2024 года, 20 лет — с 2025-го, 21 год — с 2026-го), тогда как предельная поднималась бы сразу до 30 лет.

Однако летом 2023 года парламент одобрил законопроект, из которого, вопреки ожиданиям, переходный период был исключен, а нижняя граница — 18 лет — оставлена прежней. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов связывал такое решение с тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

Закон об электронных повестках

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета, который регламентирует создание единого цифрового реестра военнообязанных, куда будут входить личные и паспортные данные, а также приравнивает электронные повестки к бумажным.

В Минцифры говорили, что единый реестр воинского учета начнет полноценно использоваться только с 2025 года. Замглавы ведомства Олег Качанов объяснял, что это связано с «очень жесткими требованиями с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности». Однако Путин поручил использовать единый реестр военнообязанных и электронные повестки уже во время осеннего призыва 2024 года.

Согласно закону, электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на портале «Госуслуг» или на другом «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». В свою очередь, бумажные повестки и присланные заказным письмом по почте будут считаться врученными в день доставки (вручения) письма.

Если повестка не вручена в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток. Также в законе указывается, что гражданин, подлежащий призыву и не получивший повестку, обязан в двухнедельный срок со дня начала следующего периода проведения призыва лично явиться в военкомат.

С 1 октября 2023 года штраф за неявку в военкомат после получения повестки вырос до 30 тыс. рублей. Кроме того, согласно новым правилам, уклонистам могут запретить выезд из страны со дня, когда повестка считается врученной, и до момента явки в военкомат. Предупреждение о запрете выезда будет направляться призывнику в течение суток со дня вручения повестки. В соответствии с законодательством явиться по повестке в военкомат нужно в течение 20 дней.

В случае неявки в военный комиссариат в отношении призывника могут применить «временные меры»: запретят оформлять кредиты и займы, регистрировать ИП, недвижимость и автомобили, а также управлять транспортом. Власти регионов наделены правом вводить дополнительные меры, в том числе ограничение выплат, льгот и других мер поддержки. Ограничения будут автоматически снимать в течение суток после визита в военкомат или подтверждения уважительной причины для неявки.