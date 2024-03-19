В период осеннего призыва 2023 года электронные повестки рассылались некоторым гражданам в тестовом режиме. Эти единичные случаи приводили молодых людей в замешательство, они не знали, как реагировать на такие повестки, рассказал RTVI юрист «Комитета солдатских матерей России» Александр Латынин. Он также допустил, что практика с внедрением электронных повесток продолжится в период весеннего призыва.

Латынин отметил, что осенью 2023 года электронные повестки запускали в тестовом режиме, и некоторые призывники уже успели с этим столкнуться.

«Они приходили единичным призывникам, это были такие пробные выстрелы. Призывники были в панике, они не знали, что делать», — отметил юрист.

По его словам, в конце января 2024 года в военные комиссариаты поступила команда направить все личные дела молодых людей, подлежащих призыву, в единый центр призывников в Москве. Причем, материалы должны содержать не только сведения о заболеваниях, но также информацию о переводах, судах или снятиях с воинского учета. Латынин допустил, что в едином центре все личные дела будут переносить в электронный формат.

При этом эксперт отметил, что на данный момент никто не может точно объяснить, каким будет весенний призыв, стартующий 1 апреля, информацией не обладают и военкомы. Но факт того, что практика с вручением повесток в электронном формате будет продолжаться, не оспорим, уверен собеседник RTVI.

«Мы уверены, что электронные повестки в тестовом режиме направляться отдельным категориям граждан, призывникам — как через «Госуслуги», так и через сайт mos.ru — естественно, будут. Каким образом будет подтверждаться поступление данной повестки, нам сказать тяжело», — сказал Латынин.

Он также обратил внимание на то, что юристам становится все сложнее отстаивать права призывников, поскольку нормативно-правовой базы по вручению повесток в электронном формате еще нет.

Латынин рассказал, что юристы уже сейчас «в шоке и не понимают, каким образом они будут представлять интересы своих доверителей». Тем более что, согласно новому законодательству, каждый гражданин, подлежащий призыву и не получивший повестку, обязан в двухнедельный срок прибыть в военкомат.

«По любой повестке гражданин должен явиться. Любое уклонение может быть расценено не только с позиции административного кодекса, уклониста могут привлечь и к уголовной ответственности», — пояснил юрист.

По его мнению, неявку в военкомат могут воспринять как «уклонение по обязанности военной службы», что будет грозить уголовной ответственностью. Тем более, что сейчас нет единой судебной практики в отношении призывников — по словам Латынина, в каждом регионе России по-разному рассматривают идентичные ситуации, но в одном случае призывника будут судить по административному кодексу, а в другом — по уголовному. Юрист отметил, что разночтения начались именно с апреля 2023 года, когда внесли правки в закон «О воинской обязанности и военной службе».

14 апреля 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, который приравнивает электронные повестки к бумажным и регламентирует создание цифрового реестра военнообязанных. Согласно новому законодательству, если повестка не признана врученной лично или электронно, то она будет считаться таковой по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток.