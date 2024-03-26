Предположения о том, что для создания «санитарной зоны» вдоль границ Белгородской области с Украиной потребуется дополнительная мобилизация, — это «полная глупость». Такое заявление на соответствующий вопрос журналистов сделал министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам выборов российский президент Владимир Путин допустил создание на границе России и Украины «зоны безопасности», которую будет «сложно преодолеть» противнику при помощи западной военной техники.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков позже пояснил, что на фоне обстрелов российских приграничных регионов правительство продумает меры, «чтобы эти территории обезопасить». Для этого, по словам представителя Кремля, нужен «коридор» или «буферная зона» между Россией и Украиной.

О необходимости создания «санитарной зоны» у границы с Украиной Путин впервые заявил летом 2023 года на встрече с военкорами. По его словам, эта мера нужна для предотвращения обстрелов территории, где проживает мирное население.

«Проблема [обстрелов] есть, связана она в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону — отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления ВСУ», — объяснял тогда глава государства.

Путин также подчеркивал важность укрепления границы, которое позволит предотвратить проникновение диверсантов с украинской стороны. Этим, по его словам, займутся бойцы батальона «Запад-Ахмат» вместе с другими подразделениями.

Санитарная зона, которая позволит защитить от обстрелов Белгородскую, Брянскую и Курскую области России, должна располагаться в Черниговской и Сумской областях Украины — то есть вдоль всей границы двух стран, хотя она и тянется на тысячи километров, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Отодвинуть их [украинские войска] на несколько десятков километров, может быть, даже до ста километров, чтобы он не мог использовать системы залпового огня, например HIMARS, который стреляет до 80 километров», — пояснил он.