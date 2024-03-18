Санитарная зона, которая позволит защитить от обстрелов Белгородскую, Брянскую и Курскую области России, должна располагаться в Черниговской и Сумской областях Украины, то есть вдоль всей границы двух стран. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Уже сейчас враг отводит население из многих сел и поселков в глубину территории Украины, эвакуирует, чтобы зайти в хаты, в дома и дальше пакостничать. Отодвинуть их на несколько десятков километров, может быть, даже до ста километров, чтобы он не мог использовать системы залпового огня, например HIMARS, который стреляет до 80 километров», — считает он.

Эксперт отметил, что протяженность российско-украинской границы составляет тысячи километров и имеет самый разный ландшафт — леса, степи, болота. По мнению Дандыкина, там должна пролегать «серая зона», где не будет ни мирных жителей, ни вражеских подразделений. Такая территория позволит держать украинскую сторону на расстоянии, а также устранить риски проникновения диверсантов и минометных обстрелов, добавил собеседник «Ленты.ру».

На пресс-конференции по итогам выборов российский президент Владимир Путин допустил создание на границе России и Украины «зоны безопасности», которую будет «сложно преодолеть» противнику при помощи западной военной техники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже пояснил журналистам, что на фоне обстрелов российских приграничных регионов правительство продумает меры, «чтобы эти территории обезопасить», сообщал ТАСС. Для этого, как отметил Песков, нужен некий «коридор» или «буферная зона» между Россией и Украиной.