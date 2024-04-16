Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации, сообщается 16 апреля на сайте Верховной Рады. В документ внесли 31 поправку — он вступит в силу через месяц, 16 мая.

Верховная Рада одобрила закон о мобилизации 11 апреля. «За» проголосовали 283 депутата, «против» — один, воздержались — 49.

Закон снижает призывной возраст на Украине с 27 до 25 лет. Согласно документу, срочную службу заменит базовая военная служба на пять месяцев в мирное время и на три месяца — в военное. Украинцы в возрасте до 24 лет смогут выбирать год и период прохождения такой службы.

В вузах с 2025 года будут проводить обязательную общевойсковую подготовку, которая будет длиться до трех месяцев. Такая подготовка будет организована для мужчин и по желанию для женщин в возрасте до 25 лет, которые «не проходили базовую общевойсковую подготовку после прекращения или отмены правового режима военного положения».

Из конечной версии закона убрали несколько норм, которые были в изначальной версии документа, в том числе о демобилизации военных, об обязательном наличии у военнообязанных электронного кабинета и о блокировке счетов уклонистов.

Другие пункты нового закона о мобилизации на Украине:

Все мужчины от 18 до 60 лет обязаны носить при себе военный билет и показывать его по требованию сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), полиции и пограничников;

После вступления закона в силу или указа о продлении мобилизации все украинцы в течение 60 дней должны обновить данные для ТЦК. В противном случае им будет грозить штраф до 22,5 тыс. гривен (около 53,5 тыс. рублей) или лишение права на вождение автомобиля;

Запрет на вождение автомобиля при определенных условиях предусмотрен как для нарушителей правил воинского учета, так и для уклонистов. Кроме того, таким гражданам может быть временно запрещен выезд за пределы страны, а также наложен арест на их активы;

Граждане Украины обязаны проходить медицинский осмотр, осуществить постановку на воинский учет по месту пребывания в случае переезда во время мобилизации, зарегистрировать данные в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, а также явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки после объявления мобилизации;

Освобожденные из плена военнослужащие смогут взять длительный отпуск продолжительностью в 90 дней с сохранением зарплаты;

Инвалидам 2-й и 3-й групп, которые были признаны инвалидами после 24 февраля 2022 года, необходимо пройти до конца 2024 года новую медкомиссию.

Освобождение от мобилизации получили: