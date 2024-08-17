Обсуждение военной операции, подобной атаке ВСУ на Курскую область, продолжалось в Киеве больше года, утверждает NBC News со ссылкой на высокопоставленный украинский источник. Рассматривалась ли при этом в качестве альтернативы возможность вторжения в другие российские регионы, собеседник американского телеканала не уточнил.

По словам украинского источника, главная цель операции ВСУ — отвлечь внимание российских войск от других участков линии фронта, в особенности — на покровском и торецком направлениях.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил NBC News, что украинские войска намерены уничтожить объекты военной инфраструктуры на территории Курской области, но оккупировать ее и захватывать Курскую атомную электростанцию не собираются.

До этого Подоляк утверждал, что политическими целями нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области являются перенос боевых действий на территорию России, а также нанесение публичного удара Кремлю. Он также говорил, что атакой на Курскую область Киев рассчитывает упрочить собственные позиции на мирных переговорах.

О том, что целью атаки ВСУ на Курскую область является захват АЭС, ранее заявлял командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. При этом он уверял, что Украина бросила на это направление все свои резервы, поэтому в дальнейшем ей «нечего будет нам противопоставить».

«Отчаянная попытка». Зачем ВСУ напали на Курскую область

Газета The Times писала, что атаке на курское приграничье предшествовали «многие месяцы» давления, которое президент Украины Владимир Зеленский оказывал на военачальников, чтобы те начали летнее наступление, а они тянули с принятием решения из-за проблем с кадрами и ресурсами.

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область сподвигнет Киев и Москву быстрее заключить мир. По его мнению, на пути к завершению конфликта операция украинских войск в курском приграничье эффективнее, чем «сотня мирных саммитов».

Знакомый с планами ВСУ западный чиновник сообщил Bloomberg, что Белый Дом и Евросоюз (ЕС) «одобрили» военные действия украинских войск на российской территории, но члены НАТО считают маловероятной возможность Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться в Курской области и в целом в России.