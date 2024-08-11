Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область сподвигнет Киев и Москву быстрее заключить мир. По его мнению, на пути к завершению конфликта операция украинских войск в курском приграничье эффективнее, чем «сотня мирных саммитов». Такое мнение депутат выразил в интервью Би-би-си.

«Я думаю, что эта операция подвигает нас к миру гораздо ближе, чем сотня мирных саммитов и разговоры, разговоры, разговоры и прочее бла-бла-бла, потому что мы просто слышим все это, а Россия это просто игнорирует», — сказал Гончаренко.

По словам депутата Рады, когда России «приходится давать отпор на своей территории», для Киева это «единственный способ» показать Москве, что пора прекращать боевые действия.

7 августа Гончаренко заявил Би-би-си, что, проводя операцию в Курской области, Украина пытается «вернуть инициативу» на поле боя. По мнению депутата, боевые действия в приграничном российском регионе также можно рассматривать как сигнал для западных союзников Киева о том, что «миру не следует бояться эскалации».

Как отмечает Би-би-си, 10 августа украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении впервые признал факт вторжения ВСУ в Курскую область. Глава государства заявил о «вытеснении войны на территорию агрессора» и указал, что Украина таким образом «восстанавливает справедливость» и оказывает «давление на агрессора».

Агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника в структурах украинской безопасности утверждает, что цель атаки ВСУ на Курскую область — «растянуть» российские позиции, нанести максимальные потери и «дестабилизировать» обстановку в России.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал целью атаки на Курскую область усиление позиции Киева на переговорах. «Можно что-то дожать, получить, только если они понимают, что [военная операция] идет не по их сценарию», — заявил он.

Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, который сейчас консультирует правительство, в числе целей Киева в Курской области назвал отвлечение российских сил от других участков фронта и выявление их слабых мест, а также перенос боевых действий на территорию России, перехват инициативы на поле боя и снижение поддержки военной операции среди населения.

Боевые действия в приграничной с Украиной Курской области начались 6 августа. Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа отчитался, что продвижение ВСУ вглубь региона остановлено. В Минобороны заявляют, что российские военные «продолжают отражать попытку вторжения» украинских войск. В Курской области введены режимы ЧС федерального характера и КТО.