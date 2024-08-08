Вооруженные силы Украины пошли в наступление на территорию Курской области, чтобы усилить позиции Киева на будущих переговорах. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в ходе телемарафона, пишет издание «Страна.UA».

По словам Подоляка, «потери территории, людей и техники» с российской стороны позитивно повлияют на переговоры с точки зрения Киева, а продвижение украинских военных вглубь территории России «напугает» жителей страны и ухудшит их отношение к главе государства Владимиру Путину.

«Реагируют ли они на что-то кроме страха? Нет, нужно наконец-то это осознать. Любой компромисс Россия воспримет как слабость и готовность встать перед ней на колени. <…> Можно что-то дожать, получить, только если они понимают, что [военная операция] идет не по их сценарию», — заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Отвлекающий маневр или захват АЭС: зачем ВСУ вошли в Курскую область

Боевые действия в приграничной Курской области начались 6 августа. На следующий день, 7 августа, в регионе был введен режим ЧС. Ближе к вечеру глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь российской территории остановлено.

При этом созданный бывшим сотрудником пресс-службы Минобороны Михаилом Звинчуком телеграм-канал «Рыбарь» сообщал, что украинские военные захватили в Курской области газоизмерительную станцию «Суджа».

Президент России Владимир Путин назвал нападение масштабной провокацией, а российский посол в США Анатолий Антонов — террористической акцией.

Вечером 7 августа депутат Госдумы Михаил Делягин и вслед за ним некоторые Z-каналы сообщили о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного при атаке дрона на автомобиль в Курской области. Вскоре выяснилось, что Поддубный жив, но получил травмы и находится в местной больнице. По последним данным, военкор находится в стабильно тяжелом состоянии, его собираются перевозить на лечение в Москву. В ВГТРК уточнили, что у него ожоги, черепно-мозговая травма и травмы лицевых костей.

Помощник главы Минздрава уточнил, что 8 августа из Курской области в Москву будут эвакуированы девять раненых, включая Поддубного и двух детей. По факту ранения военкора Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и воспрепятствовании журналистской деятельности.