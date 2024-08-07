ВСУ заняли в Курской области газоизмерительную станцию «Суджа», через которую проходит транзит газа в Европу, утверждает телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука. Минобороны не комментировало эту информацию.

Эксперт предположил, что «наиболее вероятной задачей» ВСУ является «удержание станции с последующим подрывом при отступлении».

«Причем западные медиа скорее всего обвинят в подрыве именно российскую сторону. <…> Поэтому формальных аргументов для обвинения российских поставщиков в срыве поставок газа в ЕС перед зимним сезоном будет предостаточно», — рассуждает Звинчук.

По данным канала, к 13:00 7 августа украинские войска достигли окрестностей деревни Леонидово и установили контроль над Обуховкой, Покровским, Толстым Лугом и Любимовкой. Как утверждает «Рыбарь», российские военные выбили ВСУ из Гончаровки — западного пригорода Суджи. В то же время украинские подразделения якобы сохраняют контроль над остальным участком трассы 38К-004. По словам Звинчука, Суджа находится «под наиболее массированным огнем».

В публикации в телеграм-канале «Старший пограннаряда» говорится, что Суджа находится «в оперативном окружении».

«Выбор места атак ВСУ однозначно связан с желанием ударить по нервному узлу российской экономики, и экономике стран, которые ее поддерживают», — считает военный блогер Андрей Червонец.

Он отметил, что «Газпром» подает через ГИС «Суджа» газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки. Потенциальная ликвидация станции «ставит большой жирный крест на транзите газа в Европу по оставшейся ветке газопровода», — добавил Червонец.

В Молдове проблем с поставками газа в Приднестровье из-за событий в Курской области нет, газ идет по тому же маршруту, заявили молдавскому NewsMaker к компании-операторе молдавских газотранспортных сетей Vestmoldtransgaz. «Молдовагаз» также работает в штатном режиме, сообщил глава компании Вадим Чебан.

Утром 6 августа подразделения ВСУ попыталась прорваться через российскую границу, там вторые сутки идут бои. Минобороны России 7 августа заявило, что продвижение украинских войск вглубь российской территории на курском направлении не допущено.

В отражении атаки задействована авиация, ракетные войска, артиллерия и подразделения прикрытия, сообщили в военном ведомстве.

Президент России Владимир Путин назвал происходящее в Курской области «масштабной провокацией». Глава государства проведет встречу с главами силовых ведомств, Минобороны, Генштаба и ФСБ.