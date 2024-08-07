В Курской области продолжается операция «по уничтожению формирований ВСУ» в приграничных районах, сообщило Минобороны России в среду, 7 августа. По утверждению ведомства, продвижение украинских военных вглубь российской территории на Курском направлении «не допущено».

«В течение ночи подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве утверждают, что российские военные наносят удары по украинским формированиям с использованием авиации, ракетных войск, артиллерии. Эти действия проводятся при участии подразделений прикрытия, отмечается в сообщении.

«Нанесено поражение его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области», — сообщает Минобороны.

Как утверждает Министерство обороны, потери украинских сил за сутки боевых действий составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники. В частности, ведомство отчиталось об уничтожении семи танков, восьми бронетранспортеров, трех боевых машин пехоты и 31 боевой бронированной машины.

«Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавило Минобороны.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов назвал ситуацию на границе «контролируемой» и заявил, что доложил об оперативной обстановке президенту России Владимиру Путину. Глава государства держит ситуацию в регионе на контроле, добавил он.

По словам Смирнова, за сутки из зоны обстрелов выехало несколько тысяч человек. На территории Курской области развернули более 2,5 тыс. мест в пунктах временного размещения, отчитался врио губернатора. В них разместили 302 человека, в том числе 121 ребенка. Жителям курского приграничья также готовы оказать помощь главы других российских регионов, добавил Смирнов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что в его регионе разместили первую группу эвакуированных жителей Курской области.

«Мы готовы принять столько людей, сколько потребуется, окажем любую необходимую поддержку», — написал он в своем телеграм-канале.

ВСУ пытаются прорвать границу в Суджанском районе Курской области с утра 6 августа. Минобороны России заявило, что украинские подразделения атаковали позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня. Ведомство сообщало, что российские военные наносят «огневое поражение» ВСУ.

Z-блогеры и военкоры пишут, что в Курской области сохраняется тяжелая ситуация. Телеграм-канал «Два майора» утверждает, что украинские войска могли пройти вглубь региона на расстояние до 15 км.

Военный блогер Юрий Подоляка утверждает, что ВСУ могут продолжить наступление в Курской области. «Судя по темпу по состоянию на середину дня, есть признаки, что части прорыва в лице 22-ой механизированной бригады ВСУ начали выдыхаться (как и ССО, которые им приданы). Повторю, потери у них большие. А значит, высока вероятность скорого ввода в бой «бригад развития успеха». И тогда натиск противника снова возрастет», — пояснил он.

Глава граничащего с Украиной Кореневского района Курской области Марина Дегтярева призвала местных жителей ограничить передвижение в целях безопасности. Также она попросила мужчин не носить камуфляжные костюмы, поскольку это может «сыграть против них».