Атака ВСУ на Курской области — это «масштабная провокация». Об этом заявил президент России Владимир Путин перед началом совещания с членами правительства 7 августа.

По словам Путина, Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».

Президент отметил, что после совещания с правительством он проведет встречу с руководителями силовых ведомств, Минобороны, Генштаба и ФСБ. «Заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области», — сказал глава государства.

По итогам разговора с врио главы Курской области были даны поручения для гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям региона, добавил Путин.

«Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно», — сказал он. Ответственным по этому вопросу он назвал первого вице-премьера Дениса Мантурова.

ВСУ с утра 6 августа пытаются прорвать границу в Суджанском районе Курской области. Минобороны России заявило, что украинские военные атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня, задействовав танки и бронемашины. 7 августа военное ведомство сообщило, что операция «по уничтожению формирований ВСУ» в курском приграничье продолжается.

В результате обстрелов и атак БПЛА 6 августа погибли по меньшей мере пятеро жителей Курской области, пострадали 24, из них шестеро детей.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов назвал ситуацию на границе «контролируемой». По его словам, за сутки из зоны обстрелов выехало несколько тысяч человек. В ночном телефонном разговоре Путин сообщил, что региону будет оказана вся необходимая поддержка, рассказал Смирнов.

После атаки ВСУ на Курскую область Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. «В результате этих преступных действий пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие», — говорится в сообщении ведомства.