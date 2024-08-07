Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный погиб. Информацию об этом подтвердили сразу несколько провоенных телеграм-каналов, в том числе «Операция Z: Военкоры Русской Весны», «МИГ России» , «Военный осведомитель», а также экс-депутат Верховной Рады Олег Царев со ссылкой на данные самой телерадиокомпании.

Евгений Поддубный родился 22 августа 1983 года в Белгороде. Журналист руководил бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, являлся автором и ведущим программы «Война» на телеканале «Россия-24», а также снимал документальные фильмы и специальные репортажи.

Кроме того, о гибели военкора сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин, однако позже он удалил пост и написал: «Пусть сообщат официально».

«Подтверждаем информацию о гибели военкора Евгения Поддубного. Уже точно», — следует из сообщения «МИГ России».

По информации Царева, в автомобиль журналиста попал FPV-дрон.

На телеграм-канал Евгения Поддубного было подписано около 700 тысяч человек.

Днем 7 августа военкор работал в Курской области и освещал бои в Суджанском районе и его окрестностях. Последняя публикация в его канале вышла в 19:35 мск. В ней он рассказал о том, как экипаж БМП Stryker расстрелял гражданский автомобиль в приграничной деревне Зеленый Шлях неподалеку от Суджи.

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