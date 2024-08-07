Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Он находится в областной больнице, сообщает телеграм-канал «Вести»

Как передает телеканал «Звезда», репортер жив, но находится в крайне тяжелом состоянии в Курской областной больнице. По данным журналистов, врачи делают все, чтобы сохранить ему жизнь.

Кроме того, информацию о том, что знакомый с ситуацией источник RTVI. «Жив. В больнице. Состояние среднее. Официального сообщения пока не будет», — сообщил собеседник.

Дополняется.