Глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов на совещании, в котором участвовали глава государства Владимир Путин си руководители силовых ведомств по ситуации в Курской области, заявил, что продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории остановлено. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

По утверждению Герасимова, ВСУ атаковали границу возле Курской области численностью войск 1 тыс. человек с целью захвата территории Суджанского района.

Потери украинской армии при попытке наступления в Курской области, по данным руководителя Генштаба, составили «315 человек, из них 100 ликвидированы и 215 ранены». Уничтожено 54 единицы бронетехники, включая 7 танков», утверждает Герасимов.

«В настоящее время подразделения группировки “Север” совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. <…> Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — заверил он.

Помимо Герасимова в совещании по ситуации в Курской области принимают участие министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Украинские власти эту информацию пока не комментировали.

Днем 7 августа Минобороны России заявило, что в Курской области продолжается операция «по уничтожению формирований ВСУ» в приграничных районах. Как утверждали в ведомстве, продвижение украинских военных вглубь российской территории на Курском направлении «не допущено».

«В течение ночи подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», — говорилось в сообщении Минобороны.

В ведомстве утверждают, что российские военные наносят удары по украинским формированиям с использованием авиации, ракетных войск, артиллерии. Эти действия проводятся при участии подразделений прикрытия, отметили в министерстве.

«Нанесено поражение его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области», — сообщили в Минобороны.

Как утверждает в военном ведомстве уточнили, что потери украинских сил за сутки боевых действий составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники.

В частности, Минобороны отчиталось об уничтожении семи танков, восьми бронетранспортеров, трех боевых машин пехоты и 31 боевой бронированной машины.

«Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов назвал ситуацию на границе «контролируемой» и заявил, что доложил об оперативной обстановке президенту России Владимиру Путину. Глава государства держит ситуацию в регионе на контроле, добавил он.

По словам Смирнова, за сутки из зоны обстрелов выехало несколько тысяч человек. На территории Курской области развернули более 2,5 тыс. мест в пунктах временного размещения, отчитался врио губернатора. В них разместили 302 человека, в том числе 121 ребенка. Жителям курского приграничья также готовы оказать помощь главы других российских регионов, добавил Смирнов.