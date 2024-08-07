В приграничье Курской области вторые сутки идут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые с утра 6 августа при поддержке танков и бронетехники пытаются прорваться на российскую территорию в Суджанском районе. Что в связи с этим заявили президент России Владимир Путин и депутаты Госдумы, как власти оценивают ситуацию и какие предлагают меры — в материале RTVI.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал атаку ВСУ в Курской области как «очередную масштабную провокацию», в ходе которой ведется «неизбирательная стрельба из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям и жилым домам, машинам скорой помощи».

Глава государства сообщил, что в течение дня заслушает доклады руководителей силовых ведомств, Минобороны, Генштаба и ФСБ о ситуации в Курской области, а пока по итогам разговора с врио губернатора региона Алексея Смирнова поручил гражданским ведомствам оказать необходимую помощь жителям области.

«Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно», — сказал Путин.

Координировать эту работу на первом этапе он поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с RTVI высказал мнение, что ВСУ могли набрать несколько дополнительных бригад в результате «варварской мобилизации», и что им проще совершить атаку на приграничные населенные пункты с мирным населением, чем проявиться на поле боя.

«Киевскому режиму необходима была хоть какая-то победа, и с точки зрения тактики, куда проще было напасть на мирные приграничные российские города, чем противостоять нашей армии на поле боя», — заявил Журавлев.

Он добавил, что считает необходимым готовить «мобилизационный резерв» в России.

«Нам как минимум надо готовить мобилизационный резерв. Не для войны с Украиной, а для противостояния с Западом», — заключил парламентарий.

Депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов подтвердил RTVI, что бои в Суджанском районе идут уже сутки. По его данным, за минувший день 6 августа пять человек погибли, 28 были ранены.

Из приграничных районов, из сел власти продолжают вывозить людей, при этом многие не хотят уезжать, и их эвакуируют в обязательном порядке, рассказал парламентарий.

«Поэтому речь, конечно, идет не о десятках людей, побольше, но и не о тысячах. То есть в массовом порядке люди не переезжают. Из сел, которые подвергаются разрушению, мы вывозим людей, но там и жителей не очень много было. А вот из самого города Суджа — нет, люди живут там, на работу, ходят, единственное, что там нет электричества, воды, связи нет», — описал ситуацию депутат.

С другой стороны, Иванов дал понять, что есть беженцы из приграничных районов, для которых волонтеры и активисты теперь собирают предметы первой необходимости.

«Ведь люди бежали, не взяв с собой даже зубной щетки, не говоря о продуктах питания, ничего у них нету, как были, как так и уехали — еще спасибо, что удалось уехать», — пояснил он.

Как сказал Иванов, «власти стараются не выпускать ситуацию из-под контроля».

«Но самое главное сейчас для властей — это не допустить паники. Паника — это страшное дело, когда неорганизованно и толпами люди начинают покидать свои места жительства, не зная куда и как, поэтому Смирнов в своих выступлениях призывает соблюдать спокойствие, не верить фейкам, верить только официальным каналам», — сказал депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой написал в своем телеграм-канале, что за атакой ВСУ на приграничные районы Курской области стоит более обширная «кибервойна против России».

«Сейчас тысячи специалистов ЦИПсО, “вооруженных” по стандартам НАТО, наносят удары по российскому обществу. Дипфейки с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, который якобы призвал мужчин приходить в военкоматы и вооружаться, фейковые сообщения о принудительной эвакуации, ложь о положении на фронте и в тылу — все это выходит из-под пера троллей», — утверждает депутат.

Он призвал граждан быть «предельно внимательными» и доверять информации только из официальных каналов.

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил журналистам, что вторжение украинских формирований в Курскую область является попыткой режима Зеленского показать свою состоятельность для того, чтобы и дальше получать деньги и оружие от Запада.

По мнению депутата, «эта атака наглядно доказывает, что переговоры с нынешними властями в Киеве невозможны».

«Прежде всего, хотел бы выразить соболезнования родным и близким погибших и всем пострадавшим в результате этой террористической атаки. Ее смысл очевиден — запугать жителей приграничных регионов и создать у западных хозяев видимость того, что бандеровская Украина способна противостоять России. Ведь для этого Запад и содержит режим Зеленского, который уже трещит по швам», — сказал политик.

Он обратил внимание на то, что атака произошла вскоре после целой серии заявлений Зеленского и его сообщников о готовности к переговорам с Россией.

Миронов считает, что «происходящее в Курской области — наглядная иллюстрация того, что нас ждет в случае подписания новых минских соглашений».

«Это доказывает, что никаких переговоров с неонацистами быть не может — только ликвидация режима, денацификация и демилитаризация Украины. В противном случае безопасность не только приграничных, но и любых других областей России будет под угрозой», — заявил он.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что ВСУ ведут обстрелы Курской области ведутся «для устрашения» и «с целью провокации, чтобы вынудить Россию ответить симметрично, ударить по мирным целям». Он заверил, что «этого не будет», передает «Лента.ру».

Третьим вариантом причины может быть попытка оттянуть российские силы с других направлений в зоне боевых действий, продолжил депутат.

«Но мы на это ответим. Не мирным жителям, а военным, людям с оружием», — сказал Колесник. Он предупредил, что российский ответ будет связан с ударами по военным объектам и критической инфраструктуре.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уверяет, что российские войска «держат ситуацию под контролем».

В то же время, по его словам, жители приграничных районов «напуганы» и «выбираются без вещей из поселков, в которых бесчинствуют бандиты».

«В Курской области идут боевые столкновения с силами противника. Украинские социальные сети заполнены заявлениями об очередной “перемоге”. <…> Наши военные держат ситуацию под контролем. Бандеровских недобитков на территории России не будет. Каждый нарушивший границу бандит будет найден, задержан и понесет наказание. Жители приграничных регионов напуганы. Из поселков, в которых бесчинствуют бандиты, люди выбираются без вещей. Многие решили уехать из Курской области, переждать кризис», — говорится в посте Слуцкого в его телеграм-канале.

Ссылаясь на жалобы людей на завышенную стоимость жилья и отелей в этой ситуации, депутат призвал «жестко пресечь подобную спекуляцию».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа озвучил версию, что атакой на Курскую область ВСУ пытаются добиться от Запада новой помощи.

«В связи с тем, что обстановка для ВСУ уже несколько месяцев практически на всех направлениях тяжелая, [цель атаки —] отвлечь внимание мира и показать, что ВСУ продолжают сопротивляться и просят всяческой поддержки — как вооружениями, так и финансово», — цитирует его «Лента.ру».

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина отметила, что «вторжение» ВСУ на территорию Курской области, которое в МИД России назвали терактом, «осуществляется в масштабе общевойсковой операции», и что есть жертвы среди мирных жителей, включая детей.

«На мой взгляд, речь идет об очень серьезном вызове, требующем адекватной реакции всего нашего государства. <…> Считаю необходимым самые жесткие и масштабные меры по устранению системной террористической угрозы со стороны киевского режима», — заявила она.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов написал в обращении к жителям Курска утром 7 августа, что регион в течение последних суток «героически противостоит атакам» украинских сил, и что все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Позднее он сообщил, что «обстановка в области контролируемая» и что президент Владимир Путин «держит ситуацию на личном контроле».

На видео, которое сопровождает пост, Смирнов доложил о ходе эвакуации, которую назвал «спасательной операцией».

«Региональный штаб работал всю ночь. Из зоны боевых действий автобусами и на личном транспорте вывезено с обстреливаемых территорий более 200 человек. В течение суток с нашей помощью на личном транспорте из зоны обстрелов выехало несколько тысяч человек, всем им также оказывается помощь», — сказал врио губернатора.

В отчете Минобороны днем 7 августа сказано, что в течение минувшей ночи военные подразделения совместно с пограничными органами ФСБ «продолжали уничтожать формирования ВСУ» в приграничных районах Курской области. В ведомстве утверждают, что продвижения украинских сил вглубь российской территории на Курском направлении «не допущено».