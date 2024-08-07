На границе с Курской областью продолжаются бои российской армии с Вооруженными силами Украины (ВСУ), которые утром 6 августа попытались прорвать границу, сообщило Минобороны России. Ведомство утверждает, что украинские силы понесли значительные потери. При этом, в результате атаки ВСУ есть погибшие и среди мирных жителей. Что известно о попытке украинской диверсионной группы (ДРГ) попасть в российский регион — в материале RTVI.

«Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии», — говорилось в сообщении Минобороны в 19:21 мск.

Однако позже в ведомстве уточнили, что бои на границе продолжаются. «Противнику наносится огневое поражение», — следует из сообщения Минобороны.

По данным министерства, группа из примерно 300 диверсантов пыталась прорваться на территорию России с 8:00 мск.

При этом, по данным Минобороны России, ВСУ наносили удары по населенным пунктам в Курской области: по селу Николаево-Дарьино и хутору Олешня Суджанского района, которые находятся рядом с российско-украинской границей.

Атака со стороны ВСУ производилась при помощи 11 танков и 20 боевых бронированных машин.

Около 17:00 мск российское ведомство отчиталось об уничтожении 16 единиц техники ВСУ: шести танков, двух боевых машин пехоты, четырех бронетранспортерах, трех бронемашинах «Козак» и инженерной машины разграждения.

Кроме того, Минобороны России отметило, что российская армия наносит ответные удары как в приграничном районе, так и по резервам ВСУ на территории Сумской области.

«Нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении», — указало министерство.

В 19:00 мск врио губернатора Курской области Алексей Смирнов написал в своем телеграм-канале, что в Суджанском и Кореневском районах продолжаются начавшиеся утром бои на российско-украинской границе.

«По врагу наносит удары артиллерия и авиация. Бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают уничтожение противника. Разбито уже 16 единиц техники ВСУ», — указывал он.

По информации Смирнова, в результате обстрелов и атак дронов со стороны Украины в Курской области погибли три человека, 18 получили ранения.

В течение дня, по данным главы региона, более десяти раз в Курской области была объявлена ракетная опасность. Несколько снарядов удалось сбить.

В то же время от сброса взрывного устройства с украинского коптера в Беловском районе пострадали два ребенка. Детей отправили на обследование и лечение в Курскую областную больницу, уточнил Смирнов.

Около полуночи стало известно, что украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи около Суджи. По информации Смирнова, водитель и фельдшер погибли, врач получил ранения.

По состоянию на 00:22 мск в Курской области вновь объявили ракетную опасность. Местным жителям рекомендовали укрыться в помещениях без окон.

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область. В ведомстве заявили, что СК установит всех причастных к произошедшему.

Кого ВСУ взяли в плен

Украинские СМИ и российские z-блогеры сообщили, что несколько российских военных попали в плен ВСУ. В частности, телеграм-канал «Два майора» написал, что в Сети распространяются кадры «с нашими пленными».

«Парни живы, а значит их рано или поздно вытащим. Война. Так бывает», — говорится в сообщении канала.

Украинские военные взяли в плен российского срочника, проходившего службу в Курской области.

Эту информацию подтвердили RTVI двое друзей солдата, которого они узнали на видео. 22-летний Даниил К. родом из деревни Ровеньского района Белгородской области.

После школы он отучился на учителя адаптивной физкультуры в колледже города Павловска (Воронежская область), занимался спортом, рассказали нам близкие Даниила. Срочную службу в армии проходил с 2023 года.

Последний раз Даниил был в сети VK три дня назад.

Еще один молодой человек, попавший на видео, по данным телеграм-канала «Осторожно, новости», — 21-летний Максим Х. из Инты (республика Коми), который проходит службу с 17 декабря.

На видео военнослужащие сообщают, что были отправлены в данный район, чтобы не допустить прорыва украинских войск. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»* утверждает, что последние четыре дня молодые люди просили командование отвести их от границы.

Мнение военкоров

Телеграм-канал «Рыбарь» также писал, что в боях на границе участвовали срочники. «На старых территориях России, где бок о бок стоят отважные погранцы и срочники из группировки прикрытия госграницы, кипят по-настоящему интенсивные боевые действия», — описывал происходящее он.

«К сожалению, это война, и такие эпизоды там тоже случаются. <…> Бойцы не отступали и выполнили свой долг и задачу по прямому предназначению, как в ходе СВО делали ранее на Белгородчине и в Крыму. <…> Остается пожелать скорейшего обмена и успешного возвращения бойцов домой. Тем более, что и без того большой обменный фонд продолжает ежедневно прирастать за счет украинских пленных на Донбассе и других локациях», — написал канал о захваченных в плен срочниках.

Военный эксперт Юрий Подоляка в своем телеграм-канале отметил, что сообщения о накоплении сил противника в Сумской области появлялись заранее. По его словам, неизвестным оставалось только уточнение, какие войска ВСУ сосредотачивают на границе — элитные или для операции прикрытия.

По мнению Подоляки, атака ВСУ говорит о попытке Киева пойти «Ва-Банк» и устроить «максимально возможную войсковую операцию с ограниченными целями».

«В которую они должны вложить все возможные силы (потому на других направлениях и был голод на резервы). На большее у них, конечно сил не будет, но зайти вглубь нашей территории на десяток другой км им вполне по силам. Далее, как полагают в Киеве, будет получена нужная картинка, а также будет нанесен политический урон российской власти», — отметил Подоляка.

Обстановка в Курской области

Местные жители Суджи рассказали корреспонденту RTVI, что в отдельных районах отсутствует связь, люди не могут дозвониться до родственников, в особенности до пожилых, и ищут информацию о них по чатам. Они утверждают, что обстрелу подвергся центр Суджи.

«По всему району прилетает, со всех сторон бахает», — рассказала местная жительница.

По ее словам, въезд и выезд из города разрешен, но люди опасаются ехать по трассе, потому что она обстреливается, рассказывают RTVI жители.

«Там <в Судже> уже почти никого из знакомых. На Гончаровке тихо, вышли на связь родители подруги. Мой папа с кумом сегодня дважды смотался туда за машинами, там конечно жесть с городом, все горит. Когда папа забирал машину, дом был цел, потом не знаем. Сейчас продолжают сбрасывать дроны машины на трассе».

В местных чатах, по информации корреспондента RTVI, пишут, что обстановка в приграничных районах Курской области накаляется каждый час. Люди на улицах замечают танки, сообщают о возгорании домов и звуках сирены.

*включен Минюстом России в реестр иноагентов