Властям России необходимо заняться подготовкой мобилизационного резерва после атаки Вооруженных сил Украины на приграничные районы Курской области, заявил RTVI первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Нам как минимум надо готовить мобилизационный резерв. Не для войны с Украиной, а для противостояния с Западом», — сказал депутат.

Журавлев допустил, что в приграничье Курской области могут находиться набранные по мобилизации бойцы украинских подразделений, которые ранее «никак себя не проявляли» и не появлялись в Донбассе.

Депутат выразил уверенность в том, что украинские военные начали вести бои на приграничных территориях, так как властям Украины «необходима хоть какая-то победа».

«С точки зрения тактики, [ВСУ] куда проще было напасть на мирные приграничные российские города, чем противостоять нашей армии на поле боя», — порассуждал Журавлев.

ВСУ с утра 6 августа пытаются прорвать границу в Суджанском районе Курской области. Минобороны России заявило, что украинские военные атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня. 7 августа военное ведомство сообщило, что операция «по уничтожению формирований ВСУ» в курском приграничье продолжается. Врио главы Курской области Алексей Смирнов назвал ситуацию на границе «контролируемой». По его словам, за стуки из зоны обстрелов выехало несколько тысяч человек.

Провоенные блогеры и военкоры утверждают, что в Курской области сохраняется тяжелая ситуация. Телеграм-канал «Два майора» утверждает, что украинские войска могли пройти вглубь региона на расстояние до 15 км.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце июля заявил, что в настоящий момент о проведении мобилизации «не идет речи». «О мобилизации вообще никто не разговаривает», — сказал он. До этого об отсутствии необходимости проводить мобилизацию заявил президент России Владимир Путин.