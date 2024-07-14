11 июля телеграм-канал Win/Win написал, что осенью 2024 года Минобороны России якобы проведет ротацию, мобилизацию и демобилизацию. По его данным, в рамках ротации в отпуск могут отправить до 200 тыс. бойцов, еще 150 тыс. «планируется списать в запас». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ротация «в повальном масштабе» проводиться не может, а вероятность новой частичной мобилизации исключена. Что об этом известно, — в материале RTVI.

Как сообщил Win/Win, Минобороны «прорабатывает план на ротацию и мобилизацию/демобилизаци на осенью 2024».

«В рамках ротации могут быть отправлены в отпуск до 200 тысяч бойцов, еще 150 тысяч планируется списать в запас. Мобилизационный план, план призыва и задействование резерва с обновленными данными будут озвучены официально. Как и решение по ротации/демобилизации», — подчеркнул телеграм-канал.

Картаполов сообщил, что Минобороны и Генштаб ведут работу «по данному направлению», однако «озвученные в сообщениях… цифры — до 350 тысяч человек — взяты с потолка и не соответствуют действительности».

«Кроме того, подобного рода сведения составляют государственную тайну и поэтому в открытом доступе публиковаться не могут совершенно. Выводы, соответственно, можно сделать самостоятельно», — отметил глава комитета Госдумы по обороне.

По словам Картаполова, отправка в отпуска военнослужащих будет проводиться точечно, а не массово, в зависимости от ситуации на фронте: «Ротация — тактический термин, в массовом, повальном масштабе она проводиться не может».

«Соответственно, на данный момент полностью исключена вероятность новой частичной мобилизации, поскольку увольнения и отпуска будут предоставляться не всем сразу, а постепенно, в том числе по мере прибытия в зону СВО новых военнослужащих-контрактников», — указал депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с RTVI назвал «слухами» информацию о якобы разрабатываемом Минобороны плане ротации, мобилизации и демобилизации российских военнослужащих.

«Это все равно что посетить базар и пообщаться с теми, кто продает различную продукцию на этом базаре — вот такого рода эта информация», — сказал Красов.

Он напомнил, что в июле заканчивается весенняя призывная кампания, а осенью начнется новый призыв срочников, но «данная категория военнослужащих не принимает участия в специальной военной операции».

«Вбросам» о мобилизации и демобилизации призвал не верить и военный волонтер Роман Алехин. По его словам, «это делается умышленно, в том числе каналами, причастность к ЦИПсО [Центр информационно-психологических операций Украины. — прим. RTVI] которых доказана давно».

В то же время Алехин допустил, что мобилизация «может потребоваться», и посоветовал «лучше все же как-то готовиться» к такому варианту. Демобилизации, по его мнению, не будет, поскольку «просто выдернуть сто тысяч бойцов — это обвалить фронт».

Телеграм-канал Condottiero также указывает, что часть российский военнослужащих может быть отправлена в отпуск зимой этого года. «Кому положено, пойдут в отпуск. Понятно, что снять подготовленного бойца с позиции и отправить в отпуск заменив мобилизованным «зеленым» не получится. Зеленого надо предварительно обкатать. А это не менее 3-6 месяцев. <…> Поэтому весь расклад по отпускам выпадет скорей всего на новогодние праздники», — считает автор.

Телеграм-канал «Два майора» называл рассуждения о мобилизации «бессмысленными».

«Там два (а по факту — один человек) примут решение, когда будет нужно. Военкоматы такую работу действительно проводят, но не потому, что готовится скорая мобилизация, а чтобы не повторить того хаоса осени 2022 года», — подчеркнул он.