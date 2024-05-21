Выдвижение Андрея Белоусова на пост министра обороны России спровоцировало новую волну обсуждений о том, возобновится ли призыв по частичной мобилизации — хотя бы потому, что ранее Белоусов говорил о невозможности выстроить мобилизационную экономику без «мобилизации общества». Какие заявления звучат по этому поводу в последнее время — в материале RTVI.

Сам Андрей Белоусов, выступая перед сенаторами, заверил, что планируемые изменения в работе Минобороны не подразумевают проведения мобилизации:

«Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах. Речь идет о плановых мерах, но тем не менее этот процесс уже запущен как призыв граждан, так и особенно важно это контрактование».

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил Ura.ru, что Генштаб России и Минобороны полностью выполняют план по численности Вооруженных сил в зоне проведения военной операции.

«Мобилизация в случае войны — это мобилизация»

«Мы сейчас увеличиваем армию, набираем военнослужащих добровольно по контракту. Не путать с добровольцами. Другие у них контракты, и они не военнослужащие. Люди добровольно идут на контрактную службу, и пока те планы, которые есть в Генштабе, у Минобороны, они выполняются», — утверждал Соболев.

16 мая думский комитет по обороне порекомендовал отклонить законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей младше 18 лет (или младше 23 лет, если они учатся очно). В заключении комитета говорилось, что эта инициатива может негативно сказаться на комплектовании Вооруженных сил.

Первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов пояснил, что введение этой поправки «снизит потенциал Вооруженных сил, поскольку будет ограничена база для призыва на военную службу».

По словам Соболева, отклоненная поправка касалась полной мобилизации, и если дойдет до этого, «там уже не будут смотреть на количество детей — там нужны военно-обученные мобилизационные ресурсы». Депутат ГД пояснил, что в эту категорию должны будут попасть получившие российское гражданство приезжие из стран Средней Азии.

«У них точно больше трех детей. И иначе они получат полный карт-бланш. Поэтому мобилизация в случае войны — это мобилизация. Никаких отсрочек тут быть не может. Иначе мы значительно уменьшим свой мобилизационный ресурс и воевать будет некому», — заявил Соболев.

Из призванных в рамках частичной мобилизации уже давно демобилизованы отцы детей-инвалидов, трех и более детей и попадающие под действие других поправок, заверил депутат. По его словам, по таким основаниям от службы были освобождены около 50 тысяч человек.

Что касается остальных, то многие из них заключили контракты с Минобороны и получили право на два отпуска в году. Поэтому, подчеркнул Соболев, призывы провести ротацию в их рядах неправомерны.

«Как можно вдруг взять заменить 300 тысяч обученных людей, обстрелянных, на необученных? Это будет с одной стороны полный провал, а с другой — как это в обществе будет воспринято?» — заявил член думского комитета по обороне.

Если вооруженный конфликт на Украине затянется или распространится на другие страны (например, «экстраполируется» на Польшу), то российской армии «потребуется личный состав» — и в таком случае, соответственно, возможна новая мобилизация, заявил RTVI создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

«Потому что если всё будет продолжаться теми темпами, что сейчас, если у нас не будет проводиться масштабная мобилизация и не будет при этом нормальная, адекватная история по вводу в бой молодых пополнений, то сейчас мы должны беречь людей, беречь собственные ресурсы. У нас нет потенциала для того, чтобы проводить масштабное наступление широким фронтом», — пояснил он.

«Мобилизационные сборы» и списки «тех, кого призовут»

В телеграм-каналах распространяются слухи о том, что в московские военкоматы 20 мая якобы поступили бумажные повестки на «мобилизационные сборы». Об этом, в частности, пишет ВЧК-ОГПУ со ссылкой на свой источник.

По его словам, эти повестки к середине дня должны были передать районным комиссариатам. Источник также отверг саму возможность призыва на «обычные военные сборы», поскольку «сроки военных сборов и учений уже прошли».

Количество повесток неизвестно, «все процедуры держатся в секрете», и поэтому ВЧК-ОГПУ считает преждевременным делать из этого сообщения выводы о «массовой волне мобилизации».

Авторы проекта «Лапша Медиа» пояснили Ura.ru, что «мобилизационных сборов» не существует, а военные сборы, согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», нужны для проверки боевой и мобилизационной готовности и длятся не более двух месяцев. «Призванных на сборы граждан не могут отправить в зону боевых действий», — пояснили в проекте.

Указ о проведении военных сборов президент России Владимир Путин подписал 1 марта 2024 года, и точные даты этого мероприятия в документе обозначены не были.

Телеграм-канал «Война с фейками» прокомментировал сообщения о том, что в Сети якобы появился список тех, кого призовут во «вторую волну мобилизации». Авторы канала указывают, что эта информация исходит от украинских ресурсов и является «очередным вбросом ЦИПсО, направленным на то, чтобы посеять панику и завладеть личными данными пользователей».

Авторы «Войны с фейками» призывают россиян ни в коем случае не вводить информацию о себе на сайтах, ссылки на которые прилагаются к подобным сообщдениям. «Для придания фейку правдоподобия киевские пропагандисты используют имена нового министра обороны Андрея Белоусова, а также известного блогера Юрия Подоляки», — пишет канал.