Если вооруженный конфликт на Украине затянется или распространится на другие страны, то российской армии «потребуется личный состав». Такое мнение создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук высказал в программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер, оценивая вероятность новой мобилизации.

По словам Звинчука, реальный срок окончания конфликта на Украине — не раньше лета-осени 2025 года.

«Потому что если всё будет продолжаться теми темпами, что сейчас, если у нас не будет проводиться масштабная мобилизация и не будет при этом нормальная, адекватная история по вводу в бой молодых пополнений, то сейчас мы должны беречь людей, беречь собственные ресурсы. У нас нет потенциала для того, чтобы проводить масштабное наступление широким фронтом», — пояснил основатель «Рыбаря».

На вопрос, считает ли он возможной масштабную мобилизацию, Звинчук ответил:

«На данном этапе — не думаю. Если война будет затягиваться, тем более [если] она экстраполируется на Польшу, Прибалтику и так далее, личный состав потребуется».

Министр обороны России Андрея Белоусов 14 мая заявил, что новой волны мобилизации в стране не планируется. Выступая в Совете Федерации, глава Минобороны сказал, что первоочередная задача военного ведомства — комплектование Вооруженных сил.

«Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах. Речь идет о плановых мерах, но тем не менее этот процесс уже запущен — как призыв граждан, так и, особенно важно, это контрактование», — подчеркнул Белоусов.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. В конце октября того же года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении мобилизационных мероприятий, в рамках которых были призваны 300 тыс. человек.

Путин не стал подписывать указ о завершении частичной мобилизации. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснял, что, по мнению кремлевских юристов, в этом нет необходимости.