Военная операция России на Украине длится третий год. На фоне продолжающегося российского наступления из стран НАТО звучат предложения отправить военных в зону конфликта. В Москве их считают «провокационными заявлениями и угрозами» и уже анонсировали «ядерные» учения. Кремль заявил о «беспрецедентном витке эскалации напряженности». Что говорят этой весной о возможных сценариях и сроках завершения военных действий — в материале RTVI.

Что говорят в России

Президент Владимир Путин

Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров. Более того, мы были склонны именно к этому. <…> Еще раз хочу подчеркнуть, что мы — за [переговоры]. Только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые не имеют ничего общего с действительностью. <…> Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.

Глава МИД Сергей Лавров

Мы всегда предпочитаем разговоры дракам и войнам. <…> Мы сказали, что к переговорам готовы, но, в отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров каких-либо пауз делать в боевых действиях, процесс должен идти.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пока в настоящий момент никаких предпосылок для переговоров нет, ибо всем хорошо понятна и известна позиция Украины о неприятии каких-либо переговоров. Поэтому специальная военная операция продолжается. <…> Продолжаем и будем продолжать нашу специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей.

Сценарии и шансы переговоров: когда закончится военный конфликт на Украине

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин

Нас, страну, наш народ ждут тяжелые испытания. Вся боль войны еще не изведана, вся кровь еще впереди. Мы, конечно, победим, но Победа достанется нам трудно, ее цена будет велика, да и придет она, эта Победа, не скоро.

Лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов — RTVI

Прежде всего, надо одолеть англосаксонский вызов и победить в крупномасштабной войне, которую они развязали. <…> Моя точка зрения — спецоперация давно переросла в войну. Они ведут против нас войну — если вы не поймете это, вы не выиграете.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков

Разрешение конфликта возможно только на условиях, которые были заявлены в начале: демилитаризация, денацификация, а также полная безопасность населения Донбасса. Обстрелы мирных районов продолжаются, безопасность не обеспечена. И если подразумевается, что Киев готов к решению вопросов о демилитаризации и денацификации, возникает некоторое пространство для переговорного процесса.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова

Если они [страны «Большой семерки» и Украина] примут, что это [ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области] наша территория, конфликт сразу закончится. Но они же другое принимают. Если Украина признает, что новые территории [принадлежат России], это может закончиться одним днем.

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Я считаю, что нужно более активно нападать, бить надо жестко, пока есть время. В этом месяце [мае] нужно забирать ближайшую территорию, обязательно надо Одессу и Харьков забрать. И потом нужно посадить этого Зеленского и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимо, для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин

[В течение нового шестилетнего срока Путина] к логическому завершению должна прийти специальная военная операция.

Военный эксперт Валерий Ширяев — RTVI

Если никакие политические обстоятельства не вмешаются, никакие политики не затеют своих политических игр, а только военные силы против военной силы — если так будет развиваться конфликт, то фронтовики считают, что [он может завершиться за] полтора года.

Глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов

Все понимают, даже на Западе, что до 2027 года никакая Украина воевать с Россией не будет. Этот вопрос с Украиной будет решен гораздо раньше. И спецоперация закончится значительно раньше, чем через три-четыре года.

Военный волонтер Алексей Живов

Если российская армия начнет применять оперативно-тактическое ядерное оружие на линии фронта, война закончится за несколько недель. Но применение данного оружия чревато непрогнозируемой военной эскалацией, всеобщим осуждением России и экологической катастрофой. <…> Пока, это скорее очень грозное предупреждение. Предпоследнее.

Что говорят на Украине

Замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий

Прямо сейчас обе стороны борются за наиболее выгодную позицию перед потенциальными переговорами. Но содержательные переговоры могут начаться самое раннее во второй половине 2025 года.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш

Все может мгновенно измениться. Мы помним поход Пригожина на Москву, тогда реально существовал большой шанс, что кое-что может измениться. А что будет завтра, что будет послезавтра? Если будет так все продвигаться, то война надолго. Может, на годы. Это не кончится завтра, послезавтра.

Что говорят в США

Директор национальной разведки Аврил Хайнс

Вряд ли закончится в ближайшее время.

Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан

[Несмотря на новый пакет помощи США Украине], я ожидаю дальнейшего российского продвижения в предстоящий период, потому что невозможно мгновенно щелкнуть переключателем. Украина, безусловно, особенно с той поддержкой, которая поступает, имеет возможность держать оборону на стратегическом уровне и выдержать российские атаки в этом году.

«Нужна большая мобилизация». После чего закончится военная операция на Украине?

Заглядывая в 2025 год, мы надеемся, что [Украина] будет двигаться вперед, чтобы вернуть территории <…>. При этом мы должны обеспечить им [украинцам] как можно более сильную позицию на поле боя, чтобы они были в как можно большее сильной позиции за столом переговоров — когда они решат, что хотят переговоров.

Директор ЦРУ Уильям Бернс

С тем импульсом, который принесет военная помощь, как практически, так и психологически, я думаю, что украинцы вполне способны продержаться до конца 2024 года. Без дополнительной помощи <…> существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя к концу 2024 года или, по крайней мере, поставить Путина в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования.

Бывший помощник госсекретаря генерал Марк Киммитт

[Боевые действия] на истощение благоприятствуют стратегии Путина. Это дорогостоящее перемалывание людей, техники и морального духа, и нельзя допустить, чтобы недавние неудачи Украины предшествовали полномасштабному российскому контрнаступлению в конце весны или летом.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон

Думаю, это [завершение СВО с точки зрения России] в конечном итоге включает захват Киева и Одессы. Российские войска будут продвигаться до Днепра. Я не ожидаю, что Россия пойдет намного дальше Днепра, кроме как в Приднестровье.

Военный эксперт, бывший разведчик-морпех Скотт Риттер

Конфликт закончится только тогда, когда Россия скажет, что всё. <…> Мы уже наблюдаем финал конфликта. То есть он продолжается уже два года. Не думаю, что он продлится еще год.

Что говорят в Европе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

Существование Украины зависит от нас. Я знаю, как закончить [боевые действия] на Украине. Я могу закончить за пару недель, просто прекратив поставки. Если я прекращу поставки оружия Украине, она не сможет сопротивляться. Им придется сдаться. И [боевые действия] закончатся.

Канцлер Германии Олаф Шольц

[Боевые действия] на Украине закончатся в тот момент, когда президент Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение только в том случае, если поймет, что не сможет выиграть на поле боя. Быстро стало ясно, что это не будет короткая война. Нам еще долго придется поставлять Украине оружие и боеприпасы.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Может закончиться за пять минут. Одним телефонным звонком Путина Шойгу. Закончится, когда [Кремль] придет к выводу, что жертвы не стоят конечной цели. Но [Кремль] еще не пришел к такому выводу.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто — комментируя предложение генсека НАТО собрать для Украины $100 млрд за пять лет

Эти 100 миллиардов долларов нужно будет собрать в течение пяти лет, а это означает, что НАТО ожидает, что [боевые действия] затянутся как минимум на пять лет.

Австрийский военный аналитик Том Купер

То, сколько Украина получает, в особенности, артиллерийских боеприпасов… Это заставляет думать, что продолжится не только в следующем году, но и через год. И дольше. Я слышал оценки серьезных людей уже о 2029-2030 годах.

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung

Без демонстрации силы со стороны Запада Россия, скорее всего, выиграет самое позднее в следующем году. Если фронт полностью рухнет, Россия может расколоть сегодняшнюю Украину посредством мирного соглашения, сформированного по желанию Москвы. <…> В лучшем из плохих случаев конфликт будет заморожен.

Немецкая газета Welt

Будет ли этот конфликт продолжаться долгие годы? Скорее всего, нет. Напротив, есть много оснований полагать, что в этом году он, вероятно, будет заморожен. <…> Замораживание конфликта не означает прекращения огня и тем более мирного соглашения. Это всего лишь означает, что конфликт будет остановлен, хотя локальные стычки все еще могут иметь место.

Российские вооруженные силы могут остаться в стране, поставки западного оружия будут прекращены, а переговоры о вступлении Украины в ЕС и НАТО — приостановлены, поскольку Запад сделает все, что в его силах, чтобы снова не разжечь замороженный конфликт.