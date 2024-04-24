Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект об оказании Украине военной поддержки почти на $61 млрд. Трансляцию заседания публикует C-SPAN. Документ поддержали 79 сенаторов, против проголосовали 18.

Теперь проект должен подписать президент США Джо Байден. Ранее американский лидер заявлял, что готов сделать это «немедленно» в случае одобрения законопроекта Конгрессом.

Накануне пакет по выделению помощи Украине прошел процедурное голосование в Сенате. Тогда «за» проголосовало 80 человек, а «против» — 19. После предварительного этапа голосования у сенаторов оставалось еще 30 часов на обсуждение законопроекта, однако они решили провести финальное голосование раньше.

Палата представителей приняла законопроект о предоставлении помощи Украине 20 апреля. «За» закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины проголосовали 311 человек, «против» — 112. Во время голосования демократы аплодировали и размахивали украинскими государственными флагами.

Согласно законопроекту, значительная часть от общего объема финансирования пойдет на восполнение запасов вооружения самих США — $23,2 млрд. Около $14 млрд из выделенных средств пойдут на закупку передовых систем вооружения и другой военной техники для Украины; $11 — млрд на «текущие военные операции США в регионе; $9 млрд — на выдачу кредитов.

Ранее глава комитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер заявил, что США намерены передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS после того, как Байден подпишет законопроект о предоставлении помощи Киеву. Уорнер подчеркивал, что, если Сенат одобрит пакет помощи, то вооружение может быть отправлено уже «к концу этой недели».

Позднее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Джо Байден согласился передать стране ATACMS. «Сегодняшний результат заключается в том, что в соглашениях по ATACMS для Украины все детали были окончательно согласованы. Спасибо, господин президент, спасибо, Конгресс, спасибо, Америка!» — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Документ также предусматривает выделение средств Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону. В частности, на помощь Израилю будет выделено $26 млрд, в том числе $9,2 млрд на оказание гуманитарной помощи, $4 млрд на системы противоракетной обороны «Железный купол» и «Праща Давида», $4,4 млрд на оплату предоставленных Израилю оборонных товаров и услуг и др. Индо-Тихоокеанский регион получит более $8 млрд.