Глава комитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер в эфире телеканала CBS заявил, что США намерены уже на следующей неделе направить Украине новую партию вооружения с ракетами ATACMS (хотя за пакет помощи еще не голосовал сенат). Насколько дальние цели ВСУ могут ими атаковать — в материале RTVI.

«Я надеюсь, что как только [принятый палатой представителей США законопроект о дополнительной помощи Украине] дойдет до президента [Джо Байдена] ко вторнику или среде, эти поставки начнутся с ракет ATACMS большой дальности», — заявил Уорнер.

По его словам, Байдену будет необходимо убедиться, что «Конгресс выполнил свою работу», и подписать законопроект. Если сенат одобрит пакет помощи, то вооружение может быть отправлено уже «к концу этой недели», убежден Уорнер.

Он подтвердил, что «последние несколько месяцев администрация [президента США] была готова подготовить или предоставить [Украине] ATACMS», поскольку это прописано в принятом законопроекте.

Накануне палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оказании Украине военной поддержки почти на $61 млрд, входящий в один пакет на $95 млрд наряду с законопроектами о помощи Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону. Нижняя палата Конгресса голосовала за каждый из этих законопроектов по отдельности, но в Сенат они уйдут единым пакетом.

За закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины проголосовали 311 человек, против — 112. Во время голосования демократы аплодировали и размахивали украинскими государственными флагами.

Согласно законопроекту, около $14 млрд из выделенных средств пойдут на закупку передовых систем вооружения и другой военной техники для Украины; $23 млрд на пополнение запасов вооружения и боеприпасов самих США; $11 млрд на «текущие военные операции США в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь у ВСУ появился шанс «стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу» на фронте.

«Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы, я молюсь, и у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит систему вооружений, в которой мы так нуждаемся, в которой так нуждаются тысячи солдат», — заявил он.

Зеленский уточнил, что больше всего ВСУ нуждаются в оружии дальнего действия, «чтобы не потерять людей на линии фронта», и в системах ПВО. «Это наши приоритеты прямо сейчас», — подчеркнул он, добавив, что ситуация на фронте напрямую зависит от сроков новых поставок.

ATACMS — тактическая ракета, запускаемая при помощи реактивных систем залпового огня M142 HIMARS (в случае с Украиной) и M270 MLRS. Она весит около 2 тонн, стоит порядка $1,5 млн и существует в пяти вариантах: кассетных с использованием суббоеприпасов, кассетных с самонаводящимися боевыми элементами и с унитарным боевым элементом. Дальность полета в зависимости от модификации составляет от 140 до 300 км.

Пять модификаций ATACMS (какую поставляют Украине, точно неизвестно):

Кассетный боеприпас Block I . Состоит из 950 боевых элементов (БЭ), вылетающих из кассетного боеприпаса, дальность до 165 км;

. Состоит из 950 боевых элементов (БЭ), вылетающих из кассетного боеприпаса, дальность до 165 км; Апгрейд первого варианта Block IA . Тоже кассетный, вмещает 300 боевых элементов. За счет понижения количества БЭ удалось увеличить дальность до 300 км. В качестве БЭ в обоих блоках первой серии используется суббоеприпас M74 со стальной оболочкой и взрывчатым веществом. Поражающий эффект суббоеприпаса достигается за счет образования большого количества стальных фрагментов, возникающих при взрыве после столкновения с целью;

. Тоже кассетный, вмещает 300 боевых элементов. За счет понижения количества БЭ удалось увеличить дальность до 300 км. В качестве БЭ в обоих блоках первой серии используется суббоеприпас M74 со стальной оболочкой и взрывчатым веществом. Поражающий эффект суббоеприпаса достигается за счет образования большого количества стальных фрагментов, возникающих при взрыве после столкновения с целью; Кассетный Block II . В качестве БЭ используется не M74, а 13 самонаводящихся боевых элементов BAT, которые оснащены средствами целеуказания и самонаведения. Дальность стрельбы достигает 140 км;

. В качестве БЭ используется не M74, а 13 самонаводящихся боевых элементов BAT, которые оснащены средствами целеуказания и самонаведения. Дальность стрельбы достигает 140 км; Block IIA — модификация с 6 BAT . Используются усовершенствованные самонаводящиеся боевые элементы с повышенной точностью. Также увеличена дальность до 220 км;

. Используются усовершенствованные самонаводящиеся боевые элементы с повышенной точностью. Также увеличена дальность до 220 км; Black 1A Unitary — использует не кассетный боеприпас, а обычную фугасную боеголовку.

Впервые о том, что ВСУ ударили по российским позициям ракетами ATACMS, стало известно в октябре 2023 года: соответствующее заявление сделал сам Зеленский. После этого представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон подтвердила, что Украине были переданы ракеты ATACMS дальностью действия до 165 км.

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк писал в своем телеграм-канале, что «для российских войск больше нет безопасных мест в пределах международно признанных границ Украины».

Президент России Владимир Путин заверил, что Россия сможет отражать атаки ATACMS. «Но, что самое главное, это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Об этом можно точно сказать», — заявил он.

Советник главы ДНР Ян Гагин утверждал, что у российских систем ПВО «появился опыт взаимодействия с этими изделиями, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей».