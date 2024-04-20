Члены палаты представителей конгресса США приняли законопроект об оказании Украине военной поддержки почти на $61 млрд, входящий в один пакет на $95 млрд наряду с законопроектами о помощи Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону. Значительная часть от общего объема финансирования пойдет на восполнение запасов вооружения самих США, передает CNN.

В палате представителей состоялось голосование по пакету иностранной помощи почти на $95 млрд, который включает в себя три законопроекта — об оказании помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону. Нижняя палата конгресса голосовала за каждый из этих законопроектов по отдельности, но в сенат они уйдут единым пакетом.

Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины был принят 311 голосами против 112. Во время голосования демократы аплодировали и размахивали украинскими государственными флагами.

Законопроект предусматривает финансирование почти на $61 млрд, включая:

$23 млрд на пополнение запасов вооружения и боеприпасов самих США,

около $14 млрд на закупку передовых систем вооружения и другой военной техники для Украины,

$11 млрд на «текущие военные операции США в регионе».

На сегодняшнем заседании члены палаты представителей также проголосовали за передачу Украине замороженных в США российских активов. Эту меру должен поддержать сенат, прежде чем она может быть реализована.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей о помощи Киеву было ожидаемым и прогнозируемым. По его словам, оно «еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину», а также приведет к новым жертвам среди украинцев.

Конфискация замороженных российских активов нанесет имиджу США непоправимый ущерб, считает представитель Кремля. По его словам, этот шаг вынудит многих инвесторов, ранее вложившихся в американскую экономику, забрать свои средства, чтобы их спасти. «Ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более госсобственности», — продолжил Песков. Он убежден, что Вашингтону придется ответить за эти действия, но Россия даст такой ответ, который будет «наилучшим образом соответствовать» ее интересам.

Законопроект о помощи Израилю на сумму $26 млрд включает:

$4 млрд на системы противоракетной обороны «Железный купол» и «Праща Давида»,

$1,2 млрд на систему защиты от ракет малой дальности и минометного огня Iron Beam,

$4,4 млрд на оплату предоставленных Израилю оборонных товаров и услуг,

$3,5 млрд на закупку современных систем вооружения и других товаров в рамках Программы иностранного военного финансирования,

$9,2 млрд на оказание гуманитарной помощи.

Законопроект о помощи Индо-Тихоокеанскому региону (Тайваню) предусматривает выделение:

более $8 млрд на противодействие Китаю в регионе,

$3,3 млрд на развитие инфраструктуры подводного флота,

$2 млрд иностранного военного финансирования Тайваня и других ключевых союзников,

$1,9 млрд на оплату оборонных товаров и услуг, предоставленных Соединенными Штатами Тайваню и региональным партнерам.

В начале февраля 2024 года сенат США представил двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании на $118 млрд. Это была урезанная (или компромиссная) версия законопроекта, который республиканцы завернули ранее.

Предполагалось, что $60,06 млрд из них пойдут на помощь Украине, $14,1 млрд — Израилю, $4,83 млрд — «американским партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, которые сталкиваются с агрессией со стороны Китая» (в первую очередь, подразумевается поддержка Тайваня). Еще $20,23 млрд должны были пойти на укрепление границы с Мексикой, где незадолго до этого разгорелся очередной миграционный кризис.

Республиканцы посчитали, что предложенные меры недостаточно жесткие, чтобы с их помощью можно было приблизиться к урегулированию «пограничной катастрофы». В итоге документ не прошел («за» проголосовали 49 сенаторов, а «против» — 50 при необходимой поддержке в 60 голосов), и с тех пор процесс его принятия застопорился.

В последнее время многие высокопоставленные американские чиновники публично заявляли, что если пакет помощи не будет принят, Украина может проиграть вооруженное противостояние с Россией до конца 2024 года или даже предстоящим летом. В частности, директор ЦРУ Уильям Бернс недавно спрогнозировал «ужасную картину» на фронте без поставок оружия и боеприпасов.