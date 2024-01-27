Президент США Джо Байден может принять меры по закрытию границы на фоне кризиса в Техасе на границе с Мексикой. В то же время губернаторы нескольких штатов поддержали техасские власти в конфликте с федеральным центром, направив туда войска. Какая ситуация складывается в Техасе, в чем причины возникшего кризиса и может ли происходящее привести к гражданской войне в США — в материале RTVI.

Согласно законопроекту о защите границы, президент США будет наделен полномочиями по ее закрытию в случае, когда она становится «перегруженной». Подобные меры Байден называет «самыми жесткими» из тех, которые когда-либо принимались в США, но при этом «справедливыми».

«Если мне дадут эти полномочия, я воспользуюсь ими в день подписания законопроекта. <…> Охрана границы в результате этих переговоров — это победа для Америки», — подчеркнул Байден.

Глава государства выразил мнение, что сенаторы из двухпартийная группы должна принять законопроект, если они «серьезно относятся к пограничному кризису».

Среди прочего, Байден обратился к Конгрессу, призвав предоставить финансирование на охрану границы, которое Белый дом запрашивал еще в октябре 2023 года.

Миграционный кризис в Техасе

У Техаса самая протяженная граница с Мексикой, так что на плечи именно местной администрации ложится наибольший груз по контролю ситуации.

В 2023 финансовом году (с октября 2022-го по сентябрь 2023-го) погранслужба США зафиксировала рекордное количество нелегалов, пытавшихся пересечь американо-мексиканскую границу — 2,476 млн случаев. В декабре 2023-го на южную границу США со стороны Мексики прибыли 225 тыс. мигрантов, что стало самым высоким месячным показателем с 2000 года.

С 2021 года губернатор штата Грег Эбботт проводит многомиллиардную кампанию по введению жестких мер на границе для сдерживания мигрантов, пишет The New York Times (NYT). Из-за этого у властей южного штата регулярно возникают конфликты с федеральным центром.

Так, в 2022 году, чтобы привлечь внимание демократов к острой проблеме на границе, губернатор стал отправлять автобусы с мигрантами в крупные американские города, где у руля стоят «синие». В частности, это коснулось Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго и Филадельфии.

Сейчас Эбботт переключился на воздух: в конце 2023 года он распорядился перевозить нелегалов самолетами. Первый такой рейс со 120 мигрантами прибыл в Чикаго в декабре.

В офисе Эбботта утверждают, что с 2022 года власти Техаса вывезли в другие штаты более 100 тыс. нелегальных мигрантов.

В июле 2023 года руководство Техаса решило установить на реке Рио-Гранде плавучий барьер. Тогда же Эбботт анонсировал, что власти штата хотят протянуть колючую проволоку на границе. В ответ на это Минюст США подал судебный иск на Техас и лично на Эбботта.

«Политические трюки Техаса, например, установление колючей проволоки рядом с границей, только усложняют и делают более опасной работу [миграционных служб]», — считают в администрации президента США.

NYT отмечает, что из-за проволоки мигранты получали травмы, а случаи утопления в Рио-Гранде становятся более частыми.

Для решения этой проблемы федеральные власти отправили к границе пограничников, чтобы те уничтожили ограждения. Однако суд Техаса постановил, что снос ограждений был незаконным. 22 января 2024 года Верховный суд США вынес решение в пользу администрации Байдена, после чего правительство страны приказало Нацгвардии Техаса убрать с границы колючую проволоку.

Эбботт отказался следовать указаниям федеральных властей, объявив, что штат оставляет за собой конституционное право на самооборону от мигрантов. Губернатор пообещал разместить больше колючей проволоки вдоль границы с Мексикой.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что администрация президента пытается «подорвать конституционное право штата на самооборону», в связи с чем Техас усилит «защиту своей южной границы».

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик считает, что Байден рассматривает мигрантов как «будущих пожизненных избирателей демократов», поэтому он готов «не замечать смерти, страдания и издевательства над женщинами и детьми по мере усиления кризиса».

Кроме того, Патрик предостерег президента США от совершения «самой большой ошибки», а именно от вступления в конфронтацию с техасскими правоохранительными органами, вооруженными силами и Национальной гвардией.

На фоне миграционного кризиса в Техасе в поддержку Эббота выступили губернаторы 25 штатов. Они обвинили Байдена и его администрацию в нежелании защищать границу с Мексикой и бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, как пишет Newsweek, несколько американских штатов, которыми руководят губернаторы-республиканцы, направили свои вооруженные силы в Техас, а также предоставили его властям материальную поддержку.

Идет ли речь о риске гражданской войны в США

На фоне событий в Техасе в крупных американских СМИ — даже консервативных — ничего не пишут о том, что США стоят на пороге гражданской войны. В то же время издание The Spectator охарактеризовало события в южном штате как «крошечную гражданскую войну».

Как пишет РБК, в соцсети X появились несколько сотен публикаций с хэштегом Texit («текзит»), что расшифровывается как Texas Exit («Выход Техаса»).

О том, что США рискуют окунуться «в пучину гражданского противостояния», а «образование Техасской Народной Республики становится все более реальным», написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, Белый дом может «окончательно довести до белого каления население Техаса, которое уже сейчас всерьез задумалось об отделении».

В то же время в российском МИДе видят ситуацию в Техасе не столь драматичной.

«Все-таки это, мне кажется, вопрос внутренний в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что они обязаны просто его и решить внутренними какими-то способами или методами», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

При этом в США есть сторонники «текзита» — «техасского брекзита». К примеру, его проповедует некий Дэниел Миллер, президент Техасского националистического движения. Он верит, что «Техас станет независимой нацией в течение 30 лет».

Однако сторонники «текзита» так и не смогли запустить референдум об отделении Техаса на предстоящих республиканских праймериз. Как сообщает Newsweek, петицию, которая собрала 139 456 подписей, отклонила сама Республиканская партия Техаса.

Кроме того, Техас не может отделиться от США в соответствии с законодательством, отмечает издание. Речь идет в том числе о постановлении Верховного суда от 1869 года, согласно которому отдельные штаты не могут в одностороннем порядке принять решение о выходе из состава страны.