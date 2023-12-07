Европейские и азиатские страны, которые рассчитывают на поддержку США, могут усомниться в надежности этой страны как партнера из-за споров по поводу финансирования Украины, пишет Bloomberg. Сенат США ранее отклонил законопроект, предусматривающий выделение помощи Украине и Израилю.

«Все, кто полагается на гарантии безопасности США — Токио, Сеул, Канберра, не говоря уже о Тайбэе, — могут испытать шок из-за невозможности положиться на американцев, потому что они несерьезны», — объясняет эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Макс Бергманн.

Законопроект, который был отклонен Сенатом США, предусматривает выделение финансирования на сумму $106 млрд. Помимо помощи Украине ($61 млрд) и Израилю ($14 млрд), пакет включает предоставление гуманитарной помощи в рамках конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке ($9 млрд), поддержку союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе ($2 млрд) и выделение средств на укрепление границы США с Мексикой ($14 млрд). Для начала обсуждения документа по существу необходимо одобрение 60 сенаторов, но его принятие поддержали только 49 конгрессменов. «Против» проголосовали все республиканцы.

CNN пишет, что основной причиной споров демократов и республиканцев стал вопрос иммиграционной политики и укрепления границ США с Мексикой. Республиканцы считают, что помощь Украине должна сопровождаться более решительными реформами в политике безопасности границ. Демократы, в свою очередь, выступают против ужесточения миграционной политики.

«Если вы хотите заключить сделку по оказанию помощи Украине, вы должны помочь Америке. У нас не будет сделки по оказанию помощи другой стране, пока мы не обеспечим безопасность нашей границы», — цитирует Bloomberg слова республиканца из Южной Каролины.

Сенаторы подчеркивают, что Киев «остро нуждается в поддержке», поэтому они не исключают того, что для достижения консенсуса им придется не уходить на рождественские каникулы. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер отметил, что демократы «по-прежнему полны решимости очень усердно работать, чтобы найти выход из этого тупика». Однако CNN указывает, что, вероятнее всего, Сенат не успеет согласовать законопроект, устраивающий обе партии до конца 2023 года.

Ранее Белый дом предупреждал, что в случае неприятия инициативы по поддержке Киева украинская сторона к концу года может остаться без средств.

«Я хочу внести ясность: без действий Конгресса к концу года у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и техники для Украины и предоставления техники из военных запасов США. У нас нет волшебного горшочка с финансами для этой ситуации. У нас закончились деньги — и почти не осталось времени», — подчеркивала директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

Янг отмечала, что без американской поддержки у Украины возникнут «серьезные проблемы». О важности поддержки Киева говорил и президент США Джо Байден. По его словам, «неспособность» поддержать украинцев финансово — «безумие», которое «противоречит интересам» CША. Американский лидер призывал Сенат утвердить финансовую помощь Украине, несмотря на межпартийные разногласия.

«Республиканцы в конгрессе готовы сделать [Владимиру] Путину величайший подарок, на который он может надеяться, и отказаться от нашего глобального лидерства», — прокомментировал Байден позицию республиканцев по данному вопросу.

Анонимный источник Politico из числа советников украинского лидера Владимира Зеленского подчеркнул, что отказ США от обещанной украинцам военной помощи может привести к тому, что страна потеряет больше территорий, в том числе «в опасности может оказаться Киев».

Старший научный сотрудник Института Брукингса Майкл О’Хенлон в разговоре с Bloomberg подчеркнул, что последствия прекращения финансирования Украины в ближайшее время будут незначительными, потому что «ни Россия, ни Украина не способны осуществить масштабное наступление в ближайшей перспективе». В то же время, по его словам, это помешает подготовке контрнаступления весной или летом.

Европейские чиновники, как указывает Bloomberg, подчеркивают, что без поддержки США Украина не справится, в связи с этим они призывают американских законодателей не прекращать финансирование украинской стороны. «Я не хочу видеть второй Афганистан», — отметила в разговоре с агентством бывший вице-премьер-министр Польши Ядвига Эмилевич. Однако председатель Комитета по международным делам Сейма Латвии Рихардс Колс уверен, что Украина в конечном итоге получит помощь.