Украина испытывает нехватку финансирования, средств хватит только до конца 2023 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы на пределе возможностей с точки зрения существующего финансирования. Его хватит лишь до конца декабря», ― сказал собеседник агентства.

По его мнению, в отсутствие обещанной военной помощи от США Украина может потерять больше территорий, и «в конечном счете даже Киев может оказаться в опасности».

Отсутствие дополнительной помощи со стороны США грозит Украине поражением, заявил 5 декабря руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак, выступая в Институте мира в Вашингтоне. Если финансирование, которое обсуждается в Конгрессе США, будет отложено, ВСУ будет трудно удержаться на прежних позициях и наступать, а страна окажется перед «большим риском проиграть войну», заявил Ермак.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает «на всех уровнях», чтобы Конгресс США как можно быстрее одобрил дополнительное финансирование для страны.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила 5 декабря, что Вашингтон будет нести ответственность за поражение Украины, если конгрессмены не одобрят выделение дополнительной помощи Киеву, передает Reuters. Американский президент Джо Байден назвал безумием «неспособность поддержать Украину», отметив, что «это противоречит интересам США».

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг 4 декабря предупредила в своем письме лидерам Конгресса, что США исчерпают ресурсы для помощи Украине до конца года, если законодатели не одобрят проект финансирования. По ее словам, «волшебного горшочка», из которого можно было бы черпать средства, нет.

«У нас закончились деньги — и почти не осталось времени», ― отметила Янг.

Отсутствие американской помощи подкосит усилия Украины на поле боя и создаст для нее серьезные проблемы, считает чиновница.

Разногласия в сенате США вызывает общий пакет в размере $106 млрд, включающий помощь Украине, Израилю, Тайваню и комплекс мер по укреплению границы Соединенных Штатов с Мексикой. Республиканцы настаивают на том, чтобы помощь Киеву сочеталась с мерами по разрешению миграционного кризиса на границе, демократы выступают против ужесточений миграционной политики.

В ЕС не одобрили план помощи Украине за счет российских активов

На фоне трудностей с американским финансированием в Евросоюзе не получает поддержки предложение Испании передать Украине прибыль с замороженных российских активов, пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

По подсчетам Испании, прибыль от замороженных в странах ЕС российских резервов может принести Украине $15-17 млрд к 2027 году. Однако, по мнению противников инициативы, это не даст украинской экономике необходимого импульса и «рискует подорвать обязательства ЕС по оказанию поддержки Киеву».

План, в частности, со скепсисом восприняли Франция, Германия и Европейский центральный банк, пишет Politico. Представители нескольких стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины, поскольку могут пройти месяцы или даже годы прежде чем Киев получит деньги, утверждают источники издания.