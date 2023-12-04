Белый дом предупредил Конгресс США, что к концу года у американской администрации закончатся деньги для помощи Украине, если не будет принято решение о выделении дополнительного финансирования Киеву. Соответствующее письмо на имя спикера Палаты представителей Майка Джонсона направила директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

Свое послание Янг начала с благодарности Конгрессу за ресурсы, которые на сегодняшний день уже предоставлены Киеву. По ее словам, эти средства «помогли Украине добиться значительных военных побед». Но сейчас конгрессмены взвешивают, продолжать ли «бороться за свободу по всему миру» или «проигнорировать уроки истории» и дать России одержать верх, отметила представитель американской администрации.

«Я хочу внести ясность: без действий Конгресса к концу года у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и техники для Украины и предоставления техники из военных запасов США. У нас нет волшебного горшочка с финансами для этой ситуации. У нас закончились деньги — и почти не осталось времени», — пишет Янг.

Она добавила, что «прекращение поставок американского оружия и техники поставит Украину на колени на поле боя, не только создав угрозу успехам, которых она добилась, но и увеличив вероятность военных побед России».

Как указала Янг, пакеты военной помощи уже и без того стали меньше, но если американская поддержка прекратится, то у Украины возникнут «серьезные проблемы».

«Хотя наши союзники по всему миру активизировались, чтобы сделать больше, поддержка США имеет решающее значение и не может быть оказана другими», — сказано в письме.

Как отмечает агентство Associated Press, Белый дом хочет одобрения в Конгрессе пакета финансирования почти на $106 млрд, Украине из этой суммы должен быть выделен $61 млрд. В Конгрессе пока не достигли необходимых договоренностей.

Газета Financial Times 4 декабря сообщила, что под угрозой срыва оказалось и предоставление Украине €50 млрд со стороны ЕС на период до 2027 года. По данным издания, лидеры ЕС рискуют в «опасный» для страны момент оставить Украину «с пустыми руками», а усилиям по достижению компромисса мешает, в частности, победа ультраправой партии на выборах в Нидерландах.