Предоставление Украине €50 млрд со стороны Евросоюза в соответствии с программой помощи оказалось под угрозой срыва из-за разногласий по поводу бюджета среди стран-членов ЕС. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных представителей блока.

Как отмечает издание, лидеры ЕС рискуют в «опасный» для страны момент оставить Украину «с пустыми руками». Споры внутри сообщества по поводу бюджета и будущего Украины ставят под угрозу обещания, данные Киеву несколько месяцев назад, пишет FT.

«Государства-члены ЕС далеки от достижения соглашения о пополнении совместного бюджета блока — включая €50 млрд для Украины — в преддверии саммита в Брюсселе, который состоится 14-15 декабря», — утверждает газета, ссылаясь на неназванных чиновников, участвовавших в обсуждениях.

По данным газеты, усилиям ЕС по достижению компромисса препятствует победа ультраправой партии на выборах в Нидерландах, а также недавнее решение суда в Германии об ограничении заимствований правительства.

Один из чиновников охарактеризовал достижение бюджетного соглашения как «очень, очень трудную» задачу.

Кроме того, как напоминает FT, премьер Венгрии Виктор Орбан 1 декабря вновь пообещал наложить вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, заявив, что это «противоречит интересам нескольких государств-членов». По словам Орбана, вступление Украины в ЕС возможно только «через много лет».

Неспособность ЕС одобрить долгосрочное финансирование Украины стала бы «сокрушительным ударом» по этой стране после провала украинского контрнаступления и растущей обеспокоенности по поводу ослабления поддержки Запада, отмечает газета.

«Крайне важно, чтобы продолжающаяся поддержка Украины сохранялась и чтобы мы, европейцы, играли свою роль», — заявил изданию премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

«Это момент истины. Если вы говорите, что поддерживаете Украину, вы должны взять на себя ответственность», — заявил неназванный представитель ЕС.

По оценке издания, финансирование Брюсселем Украины «превратилось в политический футбол» в более широких дебатах о бюджетных приоритетах ЕС. Вместе с тем, по словам неназванных собеседников FT, компромисс все еще возможен. Ожидается, что до начала предстоящего саммита будет предложен пересмотренный пакет.

«Я думаю, что обреченность и мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличены. Мы не собираемся допустить, чтобы Украина пережила суверенный дефолт», — сказал в разговоре с FT чиновник ЕС, принимавший участие в обсуждениях.

На Украине ранее предупредили, что неопределенность по вопросу пакетов помощи США и Европы ставит под угрозу «макрофинансовую стабильность» страны. €50 млрд со стороны ЕС необходимы Киеву для поддержания платежеспособности до 2027 года, отмечает FT.