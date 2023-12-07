Сенат США отклонил законопроект, в котором среди прочего закладывалось выделение помощи Украине и Израилю, пишет The Washington Post. Документ не прошел голосование: 49 конгрессменов поддержали его принятие, 51 проголосовал «против».

Американские законодатели отклонили пакет на сумму $106 млрд, который в том числе включает в себя:

помощь Украине ($61 млрд),

поддержку Израиля ($14 млрд),

предоставление гуманитарной помощи в рамках конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке ($9 млрд),

выделение средств союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе ($2 млрд),

комплекс мер по укреплению границы США с Мексикой ($14 млрд).

Для начала обсуждения законопроекта по существу нужно было одобрение 60 сенаторов. Среди проголосовавших «против» оказались все республиканцы.

В Белом доме предупреждали, что непринятие инициативы по поддержке Киева грозит тем, что украинская сторона останется без средств уже к концу года. Республиканцы настаивали на том, что помощь Украине должна сочетаться с мерами по разрешению миграционного кризиса на границе с Мексикой. В свою очередь, демократы выступали против ужесточений миграционной политики.

О том, что в случае отклонения законопроекта США до конца года исчерпают ресурсы для оказания помощи Украине, ранее заявила глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. Она подчеркивала, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», который мог бы выступать в качестве источника средств.

Президент США Джо Байден называл безумием «неспособность» поддержать украинцев финансово и отмечал, что такая ситуация «противоречит интересам» Соединенных Штатов. Глава государства призывал законодателей срочно утвердить помощь Киеву, невзирая на межпартийные разногласия. Комментируя позицию республиканцев по этому вопросу, Байден отмечал, что они готовы сделать президенту России Владимиру Путину «величайший подарок, на который он только мог надеяться».

Украинские официальные лица связывают прекращение дополнительной поддержки со стороны США с перспективой поражения в российско-украинском конфликте. В частности, об этом заявлял глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По мнению анонимного источника Politico из числа советников украинского лидера Владимира Зеленского, отказ США от обещанной украинцам военной помощи грозит тем, что страна может потерять больше территорий, и «в конечном счете даже Киев может оказаться в опасности».

В то же время украинские власти продолжают поддерживать контакты с американскими коллегами, обсуждая возможную дальнейшую помощь военного характера. Как пишет Reuters, в рамках консультаций, прошедших 6 декабря в Вашингтоне, представители Минобороны Украины, в частности, попросили у США противоракетные комплексы THAAD, истребители F/A-18 Hornet, военно-транспортные самолеты Boeing C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, вертолеты Apache и Blackhawk и другие вооружения.