Губернаторы 25 штатов США обвинили президента Джо Байдена и его администрацию в нежелании защищать границу с Мексикой и бороться с нелегальной миграцией. Об этом говорится в их совместном заявлении на сайте Ассоциации республиканских губернаторов.

«Президент Байден и его администрация сделали американцев и нашу страну полностью уязвимыми для беспрецедентного потока нелегальной иммиграции через южную границу», — говорится в заявлении.

Губернаторы обвинили администрацию действующего президента в том, что она подала в суд на Техас «за то, что он принял меры по защите американских граждан от исторического уровня нелегальных иммигрантов, смертельных наркотиков, таких как фентанил, и террористов, проникающих в нашу страну».

Авторы обращения поддержали губернатора Техаса Грега Эббота, по распоряжению которого вдоль реки Рио-Гранде на границе с Мексикой был установлен барьер из колючей проволоки. Губернаторы заявили, что администрация Байдена отказывается обеспечить соблюдение иммиграционных законов и «незаконно разрешает массовое условно-досрочное освобождение» мигрантов, которые незаконно въехали в США.

В обращении указывается, что у штатов есть конституционное право на самооборону и у Техаса есть «все юридические основания защищать суверенитет наших штатов и нашей нации».

Заявление подписали губернаторы штатов Алабама, Аляска, Арканзас, Айдахо, Айова, Вайоминг, Вирджиния, Западная Вирджиния, Джорджия, Индиана, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Невада, Нью-Гэмпшир, Огайо, Оклахома, Северная Дакота, Теннесси, Флорида, Южная Каролина, Южная Дакота и Юта.

Противостояние Техаса с Белым домом из-за ситуации на границе

Летом 2023 года на реке Рио-Гранде были установлены плавучие барьеры в виде больших шаров, между которыми установлены металлические диски с зазубринами. Также на некоторых участках реки развернули рулоны колючей проволоки.

Минюст США подал в суд на Техас и губернатора штата Грега Эббота, заявив, что плавучий барьер был установлен без разрешения федеральных властей, при этом он представляет угрозу судоходству и общественной безопасности, а также создает проблемы гуманитарного характера.

В августе среди буев было обнаружено тело мужчины, предположительно мигранта из Гондураса. В департаменте общественной безопасности Техаса предположили, что он утонул выше по течению, а затем его тело прибило к плавучему барьеру.

В декабре федеральный апелляционный суд временно запретил федеральным пограничникам перерезать или перемещать проволоку на границе, за исключением случаев оказания неотложной медицинской помощи. В результате Минюст США обратился в Верховный суд с просьбой экстренно вмешаться в ситуацию.

Кризис в отношениях между федеральными и техасскими властями усилился после того, как в начале 2024 года в популярном месте пересечения американско-мексиканской границы ― на территории между Рио-Гранде и Шелби-парком в техасском городе Игл-Пасс ― установили заборы и колючую проволоку.

В середине января мексиканские власти обнаружили на границе с Техасом тела женщины и двух детей, утонувших в Рио-Гранде при попытке пересечь границу. Министерство внутренней безопасности США заявило, что техасская Национальная гвардия и военные не пустили федеральный пограничный патруль к участку границы, чтобы спасти тонущих иностранцев. В военном департаменте Техаса заявили, что отреагировали на предупреждение пограничников о тонущих мигрантах, но не обнаружили их при патрулировании реки.

22 января Верховный суд США вынес решение в пользу федерального правительства, разрешив пограничному патрулю убирать колючую проволоку на участках границы. Однако противостояние на этом не закончилось. Губернатор Техаса пообещал разместить больше колючей проволоки вдоль границы с Мексикой, заявив, что штат имеет конституционное право на защиту. Эббот также заявил, что Техас продолжит отправлять автобусы с прибывшими в штат мигрантами в другие города США.