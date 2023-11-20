Конгресс США (состоит из палаты представителей и Сената) рассчитывает согласовать и принять компромиссный вариант пакета помощи Украине и Израилю до конца 2023 года, пишет NBC News со ссылкой на собственные источники в парламенте. По данным издания, в согласовании документа также будут участвовать консервативные республиканцы — оно будет происходить в период с 23 ноября по 25 декабря.

По словам источников издания, проект должен удовлетворить запросы Пентагона, а также желания консерваторов о дополнительном финансировании защиты американских границ. Среди прочего, в документ войдут политические изменения, которые не должны оттолкнуть демократов, подчеркивает NBC.

В настоящее время, как отмечают собеседники издания, палата представителей Конгресса с республиканским большинством уже приняла законопроект о помощи Израилю. Однако он предусматривает сокращение расходов на налоговую службу и не включает в себя гуманитарную помощь, что Белый дом и Сенат считают неприемлемым. В связи с этим сейчас стоит вопрос о том, как будет проходить следующий этап переговоров, указывает NBC.

Источники издания утверждают, что закон, который пройдет одобрение палаты представителей и подпишется американским президентом Джо Байденом, должен исходить от Сената, потому что там есть «место для двухпартийных переговоров».

«Я знаю, что обе стороны искренне заботятся об одобрении помощи Израилю и Украине и помощи невинным гражданским лицам в Газе. Поэтому я надеюсь, что мы сможем прийти к согласию, даже если [ни демократы, ни республиканцы Сената] не получат все, на чем настаивают. Мы будем работать над этим немедленно, когда вернемся после Дня благодарения», — сказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

В то же время NBC отмечает, что консервативные республиканцы «подталкивают» нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона принять собственный законопроект в палате представителей, который может оказаться отправной точки для двухпалатных переговоров. Такой законопроект будет гораздо более консервативным, чем тот, который мог бы принять Сенат с большинством демократов, подчеркивают источники издания.

При этом высокопоставленный помощник Республиканской партии в Сенате заявил, что проект внесенный в палату представителей вряд ли сможет стать в конечном счете законом. «Продукт Палаты представителей, скорее всего, будет поддержан только республиканцами», — заявил он.

Помимо этого, четыре источника NBC в Сенате, непосредственно связанные с переговорами, сообщили, что и республиканцы, и демократы обеспокоены тем, что законопроект могут не принять до Рождества, которое в США традиционно празднуют 25 декабря. Из-за этого шансы договориться сразу по всем пунктам упадут.