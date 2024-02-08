В ходе процедурного голосования Сенат США (49 против 50) отклонил двухпартийную сделку о финансировании нужд национальной безопасности на сумму $118 млрд. Документ, в частности, предусматривал оказание помощи Украине и усиление охраны границы США с Мексикой, передает NBC News.

Республиканцы пояснили, что не поддержали законопроект, так как он не содержит достаточных мер по укреплению южной границы США. При этом лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер обещал перейти к плану «Б» и представить документ, в котором упоминается помощь Израилю и Украине, но не включено соглашение о безопасности на границе.

5 февраля Сенат Конгресса США представил двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании на $118 млрд предусматривал выделение:

$20,23 млрд для защиты границ США;

$60,06 млрд на помощь Украине;

$14,1 млрд на помощь Израилю;

$4,83 млрд на помощь американским партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, которые сталкиваются с «агрессией со стороны Китая»;

$2,44 млрд на снабжение миссии США в Красном море против хуситов;

$10 млрд — гуманитарная помощь жителям сектора Газы, Западного берега реки Иордан и Украины.

В декабре прошлого года CNN сообщал, что основной причиной споров демократов и республиканцев стал вопрос иммиграционной политики и укрепления границ США с Мексикой. Республиканцы считают, что помощь должна сопровождаться более решительными реформами в политике безопасности границ. Демократы, в свою очередь, выступили против ужесточения миграционной политики.

4 февраля 2024 года президент США Джо Байден обратился к Палате представителей и спросил, «хотят ли они решить проблему или продолжать играть в политику по вопросу о границе?». Глава государства призвал Конгресс объединить усилия и быстро принять двухпартийное соглашение.

Москва, в свою очередь, осудила предоставление Западом помощи Украине. Как заявил президент России Владимир Путин, без помощи других стран система обороны Украины продержится неделю.