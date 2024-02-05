Сенат Конгресса США представил двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании на $118 млрд. Документ включает в себя выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США, передает Reuters.

Законопроект предусматривает выделение:

$20,23 млрд для защиты границ США;

$60,06 млрд на помощь Украине;

$14,1 млрд на помощь Израилю;

$4,83 млрд на помощь американским партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, которые сталкиваются с «агрессией со стороны Китая»;

$2,44 млрд на снабжение миссии США в Красном море против хуситов;

$10 млрд — гуманитарная помощь жителям сектора Газы, Западного берега реки Иордан и Украины.

По словам лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумер, приоритеты в этом документе слишком важны, чтобы «позволить политике встать на их пути».

При этом спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон в соцсети X заявил, что законопроект не будет принят в нижней палате. Он считает, что документ оказался «еще хуже», чем ожидали республиканцы в Палате представителей, и он «даже близко не поможет положить конец катастрофе на границе, которую создал президент».

В начале декабря 2023 года CNN сообщал, что основной причиной споров демократов и республиканцев стал вопрос иммиграционной политики и укрепления границ США с Мексикой. Республиканцы считают, что помощь Украине должна сопровождаться более решительными реформами в политике безопасности границ. Демократы, в свою очередь, выступают против ужесточения миграционной политики.

Президент США Джо Байден ранее обратился к Палате представителей и спросил, «хотят ли они решить проблему или продолжать играть в политику по вопросу о границе?». Глава государства призвал Конгресс объединить усилия и быстро принять двухпартийное соглашение.

«Пусть оно попадет ко мне на стол, чтобы я мог немедленно его подписать», — подчеркнул Байден.

Законопроект о дополнительном финансировании на $106 млрд Байден предлагал еще осенью прошлого года. В документе шла речь об аналогичной помощи Украине, Израилю, Тайваню, а также выделении средств на укрепление южной границы. Тогда его не удалось согласовать в Конгрессе.

Москва, в свою очередь, осуждает предоставление Западом помощи Украине. По словам президента России Владимира Путина, без помощи других стран система обороны Украины продержится неделю. «Да они [боеприпасы] и на Западе-то кончаются. Я же уже говорил, США производит 14 тысяч снарядов 155-го калибра, а украинские войска в день тратят до пяти тысяч, а там в месяц производят 14 [тысяч]», — говорил глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай».