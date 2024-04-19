Украина может проиграть вооруженное противостояние с Россией к концу 2024 года, если Конгресс США не согласует очередной пакет военной помощи для нее, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на мероприятии в Президентском центре Джорджа Буша, пишет Politico.

По его словам, военная помощь даст «импульс, благодаря которому украинцы и практически, и психологически будут вполне способны продержаться до конца 2024 года и разрушить высокомерное мнение [президента России Владимира] Путина о том, что время на его стороне».

Бернс предупредил, что если Конгресс не согласует новый пакет, «картина будет гораздо более ужасной».

«Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя к концу 2024 года или, по крайней мере, поставить Путина в такое положение, когда он сможет, по сути, диктовать условия политического урегулирования», — считает директор ЦРУ.

По словам Бернса, поддержка Украины — это нечто большее, чем помощь в ее конфликте с Россией. «Речь идет также о Си Цзиньпине в Китае, его амбициях и наших союзниках и партнерах в Индо-Тихоокеанском регионе. На самом деле это вопрос о том, понимают ли наши противники нашу надежность и решимость, а также понимают ли это наши союзники и партнеры», — подытожил руководитель ЦРУ.

Politico отмечает, что его заявление — это, возможно, «самое сильное предупреждение от высокопоставленного чиновника администрации США» по поводу рисков для Украины. В самом Киеве, напоминает издание, давно начали говорить о том, что якобы планируемое летнее российское наступление может «сокрушить» ВСУ.

Сценарии и шансы переговоров: когда закончится военный конфликт на Украине

В среду, 17 апреля, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун заявил, что «тяжело завоеванные успехи Украины могут быть потеряны без поддержки» США, а глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что из-за дальнейших задержек военной помощи Украине союзники могут задаться вопросом о том, является ли Вашингтон надежным партнером.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам недавнего заседания Евросовета констатировал, что российские войска «постепенно продвигаются» и уже уничтожили фактически всю энергетическую инфраструктуру страны. По его словам, удары по оставшимся объектам можно «остановить только системами Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS», которые «нужны Украине прямо сейчас». Он также призвал Евросовет посодействовать решению вопроса с очередным пакетом помощи от США.

Высокопоставленные украинские офицеры, между тем, заявили Politico на условиях анонимности, что фронт ВСУ может «рухнуть» летом 2024 года из-за дефицита боеприпасов и падения морального духа бойцов, поскольку в последние месяцы происходит «скатывание страны к катастрофе».

«Хотя Зеленский говорит, что Украина пытается найти способ не отступать, военные в частном порядке признают, что этим летом неизбежны новые потери. Вопрос только в том, насколько серьезными они будут. Путин, пожалуй, никогда не был так близок к своей цели», — рассуждает обозреватель Politico Джейми Детмер.

12 апреля Bloomberg со ссылкой на западных чиновников предсказал «тяжелейшее испытание» для Украины в ближайшие месяцы, на которые придется «самый хрупкий момент за более чем два года» российской военной операции. Издание отметило, что ВСУ испытывают острую нехватку живой силы и боеприпасов, а один из его собеседников заявил о «реальном риске коллапса» украинской обороны.