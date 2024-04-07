Украина ожидает, что Россия в конце весны — начале лета активизирует наступательные действия, главным образом — под Донецком. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Мы ожидаем активизации российских наступательных действий в конце весны — начале лета. Прежде всего, на территории Донбасса», — заявил Буданов в интервью немецкому телеканалу ARD.

По его мнению, российские войска «продвинутся чуть ближе к Часов-Яру».

«Они будут двигаться в направлении города Покровск, стратегического направления Покровск», — считает глава ГУР.

До начала российского наступления Буданов не ожидает каких-либо серьезных изменений на фронте. По его словам, для украинских войск «ситуация достаточно сложная, но она под контролем».

Начальник ГУР допустил, что в этом году в наступление может пойти и Украина. Подробностей Буданов не стал раскрывать, пояснив, что это зона ответственности Генштаба.

По словам главы разведки, Украина нуждается в дополнительных поставках артиллерийских систем и боеприпасов. Комментируя объединение стран ЕС для закупки сотен тысяч артиллерийских снарядов для ВСУ на мировом рынке, Буданов заявил, что эффект от этого решения, инициированного Чехией, пока не ощущается. «Я этого пока не вижу», — поделился он.

Буданов рассказал, что Украина не теряет надежды получить крылатые немецкие ракеты Taurus, которые, по его оценке, «определенно облегчат [Киеву] жизнь». Против поставок этих ракет Украине выступает канцлер ФРГ Олаф Шольц: он ранее объяснял, что Берлин не станет поставлять Киеву оружие, применение которого потребует участия немецких военнослужащих.

В интервью ARD глава ГУР подтвердил, что Украина по-прежнему считает Крымский мост своей целью. Ранее на этой неделе британская газета The Guardian со ссылкой на источники в ГУР сообщала, что Киев может совершить новую атаку на Крымский мост уже в первой половине 2024 года.

В конце февраля агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник, что на Украине опасаются прорыва обороны ВСУ к лету 2024 года, если союзники страны не смогут увеличить поставки боеприпасов. Агентство отмечало, что, по оценкам украинской разведки, руководство России не отказалось от цели взять под контроль Киев и Одессу.