Бундестаг (парламент ФРГ) в очередной раз отклонил требование фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Предложение не поддержали депутаты от партий, входящих в правящую коалицию ФРГ: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Против проголосовали 495 депутатов, за — лишь 190, еще пятеро воздержались.

Однако среди представителей правящей коалиции нашлись и сторонники предложения оппозиционного блока ХДС/ХСС: например, за предоставление Украине ракет Taurus проголосовала глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, а также зампредседателя бундестага Вольфганг Кубики (оба из партии СвДП).

Против передачи Киеву ракет Taurus выступает канцлер Германии Олаф Шольц, который на заседании парламента в среду, 13 марта, вновь подтвердил свою позицию. По словам Шольца, Берлин не станет поставлять Украине такое оружие, применение которого потребует участия немецких военнослужащих.

Предложение ХДС/ХСС о поставке Украине ракет Taurus, дальность которых достигает 500 км, отклоняется в бундестаге уже третий раз за 2024 год. Газета Bild обращает внимание, что перед голосованием 14 марта состоялись дебаты, в ходе которых лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених предложил подумать о том, как «заморозить» вооруженный конфликт на территории Украины.

«Не пора ли нам не только говорить о том, как вести [военный конфликт], но и подумать, как его заморозить , а затем и положить ему конец?» — заявил Мютцених, похвалив Шольца за «благоразумие и баланс».

Мютцених напомнил, что в октябре 2022 года в США опасались применения на Украине тактического ядерного оружия, что, по его словам, «должно заставить задуматься».

О том, что США в конце 2022 года начали «тщательную подготовку» к возможному ядерному удару России по Украине, сообщал ранее телеканал CNN, который ссылался на неназванных американских чиновников. В Кремле такие утверждения назвали «рассуждалками» и отказались комментировать.