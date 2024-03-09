США в конце 2022 года начали «тщательную подготовку» к возможному ядерному удару России по Украине, передает американский телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников из Вашингтона.

По словам неназванных собеседников телеканала, администрация США была особенно обеспокоена тем, что Россия может применить тактическое или боевое ядерное оружие. Один из чиновников отметил, что опасения администрации были «не просто гипотетическими», а «основывались на некоторой информации», которую США получили.

«Мы должны были составить план, чтобы оказаться в наилучшем возможном положении в случае, если это уже не невообразимое событие действительно произойдет», ‑ добавил источник CNN.

По данным телеканала, с конца лета по осень 2022 года Совет национальной безопасности (СНБ) США провел серию совещаний с целью разработать планы действий в чрезвычайных ситуациях. Как отметил собеседник CNN, это были планы либо на случай появления «очень четких указаний» на готовность России «атаковать ядерным оружием», либо для реакции на уже нанесенный удар.

«Я не думаю, что, устраиваясь на работу, многие из нас ожидали, что придется тратить значительное количество времени на подготовку к сценарию, который несколько лет назад считался пережитком ушедшей эпохи», — поделился собеседник CNN.

Провели переговоры

В американской администрации полагали, что «потенциальным спусковым крючком» для применения ядерного оружия может стать для России потеря Херсона, говорится в сюжете телеканала.

«В течение некоторого времени наша оценка состояла в том, что один из сценариев, при котором [в России] рассматривали бы применение ядерного оружия, [включал] такие вещи, как экзистенциальные угрозы российскому государству и прямые угрозы российской территории», — сказал высокопоставленный чиновник американской администрации.

В Вашингтоне также опасались, что российская сторона осенью 2022 года специально заявляла о планах Украины применить «грязную бомбу», чтобы использовать эти обвинения в адрес Киева для прикрытия собственного ядерного удара.

Помимо этого, западные разведывательные службы якобы получили некую информацию о том, что российские официальные лица обсуждают возможность нанесения ядерного удара. Сами США при этом ни разу не обнаружили разведданных, указывающих на то, что Россия предпринимает шаги по мобилизации своих ядерных сил для осуществления такой атаки, подчеркивает CNN.

По данным телеканала, США провели серию переговоров с российской стороной: в частности, госсекретарь Энтони Блинкен «очень прямо» сообщил об обеспокоенности Вашингтона своему коллеге Сергею Лаврову, а тогдашний председатель Объединенного комитета начштабов ВС США генерал Марк Милли позвонил начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову.

По словам неназванного чиновника, директор ЦРУ Билл Бернс по поручению президента США Джо Байдена отправился тогда в Турцию, чтобы на переговорах с директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным сообщить об опасениях США и оценить намерения России.

Кроме того, с целью отговорить Россию от ядерного удара США стремились заручиться помощью таких стран, как Китай и Индия. По мнению источников CNN, предотвратить кризис помогли «разъяснительная работа» и заявления лидера КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.