Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины уже в первой половине 2024 года планирует совершить очередную, уже третью атаку на Крымский мост. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на неназванных чиновников украинского разведывательного ведомства.

По данным издания, высокопоставленные чиновники ГУР называют разрушение моста «неизбежным». Неясно, как именно будет развиваться украинская атака, и есть серьезные сомнения в способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести подобную операцию, отмечает The Guardian.

«Мы сделаем это в первой половине 2024 года», — сказал газете неназванный чиновник.

По его словам, у главы ГУР Кирилла Буданова уже есть «большая часть средств для достижения этой цели»; он якобы следует плану по «минимизации» российского военно-морского присутствия в Черном море, который одобрил президент Украины Владимир Зеленский.

Крымский мост, который был построен после вхождения Крыма в состав России, уже дважды подвергался атакам. В первый раз взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года — тогда загорелись топливные цистерны на железнодорожных путях, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли несколько человек. Президент России Владимир Путин говорил, что за терактом стоят спецслужбы Украины.

Второй раз Крымский мост подвергся атаке 17 июля 2023 года. Национальный антитеррористический комитет (НАК) тогда сообщил, что на мост была совершена террористическая атака с использованием двух украинских беспилотных надводных аппаратов, была повреждена автодорожная составляющая моста. Погибла семейная пара, их дочь была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

В июле прошлого года Зеленский заявил, что Украина хочет «нейтрализовать» Крымский мост, который считает своей законной «целью». Выступая по видеосвязи на Аспенском форуме по безопасности, президент Украины заявил, что этот мост — не просто логистическая дорога, а дорога, которая ежедневно используется Россией для доставки боеприпасов.

МИД России в тот же период называл Крымский мост «сугубо гражданским объектом» и отмечал, что «все попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России являются заведомо невыполнимыми».