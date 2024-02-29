Украинские чиновники опасаются, что к лету 2024 года российские войска могут прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), если союзники Киева не смогут увеличить поставки боеприпасов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По данным агентства, в украинской разведке считают, что Россия может попытаться взять под контроль такие города, как Киев и Одесса.

По информации Bloomberg, на Украине оценки ситуации на поле боя становятся «все более мрачными» на фоне того, как ВСУ пытаются сдержать российские атаки, нормируя количество снарядов и боеприпасов, которые они могут использовать.

Пессимизм Киева и его союзников нарастает уже несколько недель по мере того, как российские войска перехватывают инициативу на линии фронта, а помощь со стороны США задерживается из-за разногласий в конгрессе, отмечает агентство.

«Падение Авдеевки и нескольких близлежащих сел подпитывает опасения, что оборона Киева может не выдержать», — сказано в публикации.

По словам неназванного европейского чиновника, эти потери должны послужить для союзников Украины «тревожным сигналом».

Источник Bloomberg отметил, что, согласно оценкам украинской разведки, российское руководство якобы «не отказалось от первоначальной цели» взять под контроль крупные украинские города, включая Киев и Одессу.

Если российские войска достигнут Одессы, то смогут перекрыть маршруты экспорта зерна из Украины через Черное море, а также получить выход к Приднестровью, которое попросило Москву о политической поддержке, говорится в материале.

Неназванный собеседник агентства, близкий к руководству Украины, выразил мнение, что Россия «в зависимости от результатов текущей кампании» примет решение, продолжать ли медленное наступление или «накапливать ресурсы для более масштабного удара с целью прорыва украинских позиций этим летом».

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 29 февраля, повторил тезис о том, что Москва планирует достичь целей, поставленных в начале военной операции, отмечает Bloomberg.