Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в первую очередь ждут от России дипломатической поддержки в урегулировании отношений с Молдовой. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр иностранных дел республики Виталий Игнатьев, объясняя смысл резолюции депутатов Приднестровья с обращением к Госдуме и Совету Федерации, принятой 28 февраля.

Во время эфира журналисты спросили главу МИД республики, каких действий ждет от Москвы Тирасполь, обратившийся к России за помощью. Игнатьев ответил, что на фоне ухудшения отношений с Молдовой, которые привели к ослаблению экономического положения региона, важна дипломатическая поддержка России в переговорном процессе.

«Речь идет об обращении с просьбой оказать дипломатическую поддержку Приднестровью. Мы говорим, что Россия — это ответственный гарант в урегулировании приднестровского конфликта», — заявил он.

Глава приднестровского внешнеполитического ведомства отметил, что в республике проживает более 220 тысяч российских граждан. Этот факт, по мнению министра, должен помочь в процессе урегулирования отношений с Кишиневом и обеспечить переговорный процесс.

Игнатьев также напомнил, что Москва уже на протяжении 30 лет участвует в миротворческой миссии на берегах Днестра и является участником переговорного процесса «5+2», куда входят Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США.

Кроме того, глава МИД Приднестровья заявил, что республика ощущает последствия комплексной блокады со стороны Молдовы в социально-экономическом секторе. По его утверждению, молдавские власти оказывают давление на жителей ПМР, заводя против них политически-мотивированные уголовные дела.

Руководитель ведомства добавил, что из-за сложностей в отношениях регионов в республике блокировано поступление некоторых лекарств и важного медицинского оборудования.

Днем 28 февраля в ПМР состоялся съезд депутатов всех уровней. Президент Приднестровья Вадим Красносельский инициировал подготовку обращения к российским властям с просьбой об оказании помощи и защиты.

В резолюции, принятой во время съезда, депутаты зафиксировали, что Молдова «фактически развязала экономическую войну против Приднестровья, намеренно создавая предпосылки для многомиллионного дефицита бюджета».

Помимо обращения к России, в резолюции содержатся призывы к генсекам ООН, СНГ, Европарламента, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других организаций не допустить дальнейшей эскалации конфликта в отношениях между Кишиневом и Тирасполем.