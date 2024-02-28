Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики обратились к России за помощью по защите региона «в условиях усиления давления Молдовы». Об этом говорится в резолюции, принятой 28 февраля на съезде депутатов Приднестровья всех уровней. Текст документа публикует РИА Новости.

«Считаем необходимым принять обращение в адрес Совет Федерации и Государственной Думы с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы», — говорится в документе.

О каких именно мерах идет речь, в резолюции не уточняется. Резолюция обращает внимание, что в Приднестровье живут более 220 тыс. граждан России. Также отмечается, что у России есть «уникальный положительный опыт» миротворческой деятельности на Днестре, «статус гаранта и посредника в переговорном процессе».

Съезд депутатов всех уровней проходит в Тирасполе впервые с марта 2006 года. По данным Верховного совета Приднестровья, в нем принимают участие 620 делегатов из 632 избранных. Пресс-служба президента Приднестровья объяснила необходимость в проведении съезда «ухудшением экономической ситуации в республике, вызванным давлением со стороны Молдовы».

По словам председателя Верховного совета Приднестровья Александра Коршунова, участники съезда обращаются ко всем партнерам и международным структурам, «которые имеют влияние на должностных лиц Молдовы, с требованием заставить их отказаться от политики экономического удушения Приднестровья».

В принятой декларации, в частности, содержатся обращения в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, Европарламента, Международного комитета Красного Креста и участников переговорной группы в формате «5+2» по процессу приднестровского урегулирования.

Генсека ООН просят «учесть неотъемлемые права приднестровского народа, гарантированные международными нормами», пресечь «нарушение Молдовой прав и свобод граждан Приднестровья», а также «не допустить провокаций, ведущих к эскалации напряженности».

Депутаты также призвали ОБСЕ «повлиять на руководство Молдовы», чтобы оно вернулось к «адекватному диалогу» в рамках международных переговоров. Кроме того, организацию попросили «обеспечить условия для цивилизованного урегулирования конфликта».

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что в отношении непризнанной республики на протяжении 30 лет осуществляется «экономическое удушение, физическое уничтожение части народа, отказ в правовой защите, попытка насильственного насаждения языка». Красносельский назвал это «признаками геноцида».

Согласно заявлению участников съезда, Молдова «фактически развязала экономическую войну против Приднестровья», блокирует переговоры, а также поставки лекарств и медицинского оборудования в республику. Депутаты также обвинили власти Молдовы в создании предпосылок для «уголовного преследования буквально каждого гражданина Приднестровья».

Речь идет о поправках в Уголовный кодекс Молдовы, известных как закон «о сепаратизме». Поправки, принятые в феврале 2023 года, предусматривают лишение свободы или штрафы за призывы к сепаратизму или распространение материалов, подстрекающих к таким действиям.