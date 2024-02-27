НАТО поддержит Молдову, если Россия попытается включить в свой состав Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Такое заявление сделал заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу ProTV.

«Разумеется, НАТО осудит [действия России] и продолжит поддерживать Молдову. Эта страна играет важную роль», — сказал он.

Джоанэ отметил, что вопрос о вступлении Приднестровья в состав России уже поднимали на референдуме в 2006 году, но это ни к каким результатам не привело (согласно итогам голосования, против такой интеграции проголосовали лишь 2,3% избирателей при явке 78,6%. — Прим. RTVI).

Замгенсека НАТО предположил, что 28 февраля — на съезде приднестровских депутатов всех уровней — между Россией и ПМР может быть заключено торговое соглашение.

Согласно информации на сайте Верховного Совета республики, на съезде, в частности, «будут озвучены политические диалоги, экономическая ситуация и сложности, с которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты и индивидуальные предприниматели», а также другие политические и социально-экономические вопросы в регионе.

Предположение о том, что Тирасполь во время съезда депутатов всех уровней может обратиться к Москве с просьбой принять регион в состав России днем 22 февраля высказал приднестровский оппозиционный деятель Геннадий Чорба. Активист уверен, что распоряжение о проведении мероприятия пришло из Кремля. После этого пресс-служба главы Приднестровья Вадима Красносельского сообщила, что предстоящий съезд связан с давлением властей Молдовы и ухудшением отношений с ними.

Вечером 27 февраля бывший молдавский вице-премьер по регинтеграции Александр Фленкя выразил мнение, что депутатов в Приднестровье созывают из-за введения Кишиневом таможенных пошлин для приднестровского импорта, которые угрожают интересам крупнейшего в непризнанной республике холдинга «Шериф».