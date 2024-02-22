В Приднестровье 28 февраля пройдет съезд депутатов всех уровней — в последний раз его собирали в 2006 году. Местный оппозиционный деятель Геннадий Чорба считает, что в этот день республика обратится к Москве с просьбой принять ее в состав России. Об этом он написал на своей странице в Facebook*.

Как отмечает Чорба, такие мероприятия в истории Приднестровья проходили трижды — на втором была объявлена независимость республики. То есть съезд приднестровских депутатов всех уровней созывается «для принятия ключевых решений», считает активист.

Чорба убежден, что распоряжение о проведении мероприятия пришло из Москвы.

«На съезде должна быть озвучена просьба от имени граждан, проживающих на левом берегу [Днестра], принять Приднестровье в состав Российской Федерации, а 29 февраля [президент России] Владимир Путин объявит об этом в своем обращении, и Федеральное Собрание в ускоренном порядке удовлетворит поступившую просьбу», — предполагает представитель приднестровской оппозиции.

По его мнению, организаторы мероприятия буду ссылаться на результаты референдума 2006 года.

В 2006 году приднестровский Центризбирком объявил, что более 97% местных жителей поддержали потенциальное присоединение Приднестровья к России, а также проголосовали за сохранение «независимости» до этого момента.

Глава приднестровского парламента Александр Коршунов в беседе с «Новостями Приднестровья» подтвердил, что такие съезды всегда проводились в сложные для республики времена. По его словам, на мероприятии депутаты обратятся «во все структуры, в том числе европейские», чтобы осветить информацию о том, что «нарушаются права и свободы граждан Приднестровья».

Ситуацию в республике Коршунов назвал «сложной» и заявил, что она может привести к гуманитарной катастрофе. В частности, по его словам, Приднестровье сталкивается с проблемами в поставках продуктов питания, медикаментов, деталей и запчастей для медицинского оборудования.

Между тем депутат Верховного Совета Приднестровья Вадим Кравчук в эфире тираспольского телеканала ТСВ заявил, что на съезде, скорее всего, подтвердятся намерения республики объединиться с Россией.

«Проводить еще один референдум нет смысла, а вот подтвердить предыдущее решение — уместно. <…> Приднестровье еще в 2006 году определило вектор [объединения] с Россией, Евразийским союзом. Съезд депутатов всех уровней, скорее всего, подтвердит наши намерения», — подчеркнул он.

Реакция Молдовы

На сообщения о съезде депутатов всех уровней в Приднестровье отреагировали в Бюро по реинтеграции правительства Молдовы.

«Офис политики реинтеграции внимательно следит за ситуацией в приднестровском регионе, находясь в постоянном контакте с миссией ОБСЕ и другими международными партнерами. По имеющейся у нас информации, нет оснований полагать, что ситуация в регионе может ухудшиться», — говорится в заявлении бюро, которое привел в своем телеграм-канале спикер МИД республики Даниэль Воде.

В Бюро добавили, что власти убеждены в том, что «Тирасполь осознает последствия, которые он принимает на себя в случае необдуманных шагов».

Политолог Константин Калачев считает, что возможное обращение приднестровских депутатов к Путину с просьбой принять регион в состав России может быть «игрой на повышение ставок» или «реальным приглашением к тому, чтобы пробивать коридор на Приднестровье».

В разговоре с Инфо24 политолог предложил два объяснения происходящему. По его мнению, в первом случае речь идет о том, чтобы занять переговорную позицию, поставив «вопрос о расширении России до Приднестровья, о коридоре через Украину в Приднестровье и так далее».

Во втором случае за словами тираспольских чиновников может крыться «серьезная и дерзкая цель» Москвы — «воссоздать страну в расширенных границах, не совсем Российской империи, но, во всяком случае, близко к тому», считает Калачев.

Он отметил, что история с Приднестровьем может оказаться «серьезной и кровавой», поскольку в случае присоединения региона к России «Украина может взять и нанести удар по Приднестровью, тем более что там серьезные военные склады, и все это будет подливать масла в огонь и обосновывать продолжение СВО».

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