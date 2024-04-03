Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию британской газеты The Guardian, которая со ссылкой на неназванных собеседников из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщила о планах спецслужбы совершить третью атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года. В разговоре с RTVI Захарова заявила, что не хочет «опираться на данные этого издания».

«Нам хватает для оценки террористической сущности киевского режима открытых заявлений украинских официальных лиц, которые сделали уничтожение гражданской инфраструктуры Крыма и других российских регионов своей стратегией», — сказала она.

Публикацию The Guardian также прокомментировал член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков. В беседе с NEWS.ru он отметил, что атаки на Крымский мост и другие российские объекты не приносят Украине успеха.

«Даже без этих статей понятно, что Крымский мост — желанный объект для нанесения удара. Вероятно, имеются в виду морские дроны, ведь ими был нанесен удар в последний раз. Атака может произойти с воздуха, с моря, через средства автомобильного и железнодорожного транспорта», — считает Цеков.

По его мнению, сейчас уровень безопасности Крымского моста достаточно высок. Сенатор рассказал, что на транспортном переходе, соединяющем Керченский и Таманский полуострова, качественно проводятся досмотры, а после атаки морскими беспилотниками там установили боновые заграждения.

Несмотря на это, предупредил член Совфеда, новых ударов нельзя исключить. Цеков добавил, что при возможном повреждении Крымского моста для передвижения будут задействованы дополнительные паромы, кроме того, активно строится железная дорога через ЛНР и ДНР.

Сенатор убежден, что запуск железнодорожного сообщения «сделает разрушение Крымского моста бессмысленным».

У них [Украины] есть желание показать, что чего-то могут. То, что они могут, мы знаем и видим, не только в отношении Крымского моста, но и многих объектов в РФ. Они не приносят успеха Украине, пустая трата времени и сил. Им бы больше думать о мире. Они должны вспомнить, что они русские люди, которые предали предков, и возвращаться к корням и истокам, к дружбе с Россией, — заключил он.

Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев на вопрос RTVI о том, как заявления о новых возможных атаках на Крымский мост могут сказаться на предстоящем летнем сезоне, заявил, что вероятность такого инцидента, как и военная операция на Украине в целом, «создает неудобства» в отрасли.

«В целом, из-за операции, которая проходит на Украине, у нас закрыты аэропорты, поэтому в любом случае это отражается на потоках, которые могли бы доехать до Крыма, а любая остановка Крымского моста, конечно, создает неудобства. Поэтому, безусловно, любые угрозы и любые действия, связанные с безопасностью туристов, они сказываются на потоке», — сказал парламентарий.

Он добавил, что профильный думский комитет не может дать никаких рекомендаций относительно отдыха на Крымском полуострове, поскольку решение о поездке туда остается на усмотрение «любого туриста».

«То есть он может поехать. По крайней мере, насколько я знаю, те туристические места, которые в Крыму сегодня работают, — гостиницы, турбазы — они функционируют в штатном режиме. Единственная проблема — это логистика. Поэтому я бы не стал сейчас вызывать панику, советовать не ехать в Крым и так далее. Мне кажется, что в летний сезон все равно спрос на коллективные средства размещения в Крыму будет превышать предложение», — заключил Тарбаев.

Газета The Guardian 3 апреля со ссылкой на источники сообщила, что высокопоставленные чиновники ГУР Украины называют разрушение Крымского моста в первом полугодии 2024 года «неизбежным». При этом издание отметило, что не ясно, как именно будет развиваться украинская атака, и есть серьезные сомнения в способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести подобную операцию.

По словам неназванного украинского чиновника, у главы ГУР Кирилла Буданова уже есть «большая часть средств для достижения этой цели» и он якобы следует плану по «минимизации» российского военно-морского присутствия в Черном море, который одобрил президент Украины Владимир Зеленский.

Атаки на Крымский мост

Крымский мост, который был построен после вхождения Крыма в состав России, уже дважды подвергался атакам. В первый раз взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года — тогда загорелись топливные цистерны на железнодорожных путях, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли нескоаслько человек. Президент России Владимир Путин говорил, что за терактом стоят спецслужбы Украины.

Второй раз Крымский мост подвергся атаке 17 июля 2023 года. Национальный антитеррористический комитет (НАК) тогда сообщил, что на мост была совершена террористическая атака с использованием двух украинских беспилотных надводных аппаратов, была повреждена автодорожная составляющая моста. Погибла семейная пара, их дочь была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

В июле прошлого года Зеленский заявил, что Украина хочет «нейтрализовать» Крымский мост, который считает своей законной «целью». Выступая по видеосвязи на Аспенском форуме по безопасности, президент Украины заявил, что этот мост — не просто логистическая дорога, а дорога, которая ежедневно используется Россией для доставки боеприпасов.

МИД России в тот же период называл Крымский мост «сугубо гражданским объектом» и отмечал, что «все попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России являются заведомо невыполнимыми».