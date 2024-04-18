Российские войска постепенно продвигаются на фронте, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам заседания Евросовета. Линия фронта может «рухнуть» уже нынешним летом, спрогнозировали высокопоставленные украинские офицеры в анонимной беседе с Politico.

По словам Зеленского, Россия «уничтожила почти всю украинскую тепловую электрогенерацию», и удары по оставшимся объектам можно «остановить только силой ПВО — конкретными системами Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS», которые «нужны Украине прямо сейчас».

Украинский лидер также призвал Евросовет принять меры, чтобы ускорить реализацию договоренностей по оказанию военной помощи ВСУ — в частности, «присоединиться к коммуникации с американскими партнерами, чтобы Конгресс США принял решение о пакете поддержки».

Информацию о продвижении российских войск подтвердили на условиях анонимности высокопоставленные украинские офицеры. Они заявили Politico, что «линия фронта может рухнуть этим летом, когда Россия, обладающая большей численностью войск, <…> начнет ожидаемое наступление». По словам источников издания, «решимость Украины может быть ослаблена, поскольку моральный дух ВСУ подорван отчаянной нехваткой боеприпасов».

Politico напоминает, что бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный оценивал дефицит численности войск в 500 тысяч человек, но Зеленский и Верховная рада «не решаются начать новый массовый призыв». Глава президентского офиса Андрей Ермак объяснил это «отсутствием поддержки общества».

«Запад не смог предложить [Украине] то, что необходимо, а это, в свою очередь, подрывает ее желание делать то, что необходимо. Страна столкнулась с экзистенциальным кризисом — Путин буквально хочет стереть ее с карты мира — и, тем не менее, очевидно, что новый проект [мобилизаии] не пользуется достаточной общественной поддержкой», — пишет обозреватель Politico в Киеве Джейми Детмер.

Издание подчеркивает, что «моральный дух» бойцов ВСУ «подорван беспощадными бомбардировками, отсутствием современного оружия и потерями на поле боя».

«Толпы молодых людей в городах за сотни километров от линии фронта больше не выстраиваются в очередь в армию, как в первые месяцы ***** [российской военной операции]. Потенциальные новобранцы уклоняются от призыва и вместо этого проводят время в ночных клубах. Многие вообще покинули страну», — делится Детмер своим взглядом на ситуацию в украинском обществе.

По его оценке, из новостей с Украины за последний месяц вырисовывается картина «скатывания страны к катастрофе».

«Хотя Зеленский говорит, что Украина пытается найти способ не отступать, военные в частном порядке признают, что этим летом неизбежны новые потери. Вопрос только в том, насколько серьезными они будут. Путин, пожалуй, никогда не был так близок к своей цели», — рассуждает обозреватель Politico.

Он убежден, что если в ближайшее время ситуация для Украины не изменится, то эта страна «в ее нынешнем виде останется в прошлом».

«Масштаб действий западных лидеров по оказанию помощи Киеву не соответствует их возвышенной риторике. Это разочарование сделало украинцев всех рангов — от солдат, роющих окопы, до министров, управляющих страной, — уставшими и раздражительными», — утверждает Детмер.

Обозреватель Politico считает, что у Путина все больше шансов реализовать свои планы в отношении Украины, которая без принципиальных изменений в системе поставок вооружения и финансовой помощи Запада не сможет вернуть потерянные территории.

По словам Детмера, даже если победа России будет «частичной», Украина останется в «подвешенном состоянии», а Путин, «воодушевленный разоблачением слабости Запада», может «активизировать более широкие имперские амбиции за рубежом» при молчаливом непротивлении Китая, который «становится все более надежным партнером Москвы и не увидит причин менять свою позицию».

По словам Детмера, «Запад слишком сильно доверяет санкциям, полагая, что они заставят Россию подчиниться», и «выдает желаемое за действительное», оценивая вероятность свержения Путина в результате народного протеста или «кремлевского переворота». «Вместо этого российская экономика осталась устойчивой, а Путин укрепил свою власть», — отмечает обозреватель Politico.

Он полагает, что после победы на президентских выборах российский лидер «может позволить себе ждать» и даже «смириться с тупиковой ситуацией», и «если Украина застрянет между победой и поражением, вдали от НАТО и ЕС, это все равно будет победой» для России.