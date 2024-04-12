Ракетные удары России по энергетической системе Украины, постоянные атаки на Харьков и наступление российских войск на фронте вызывают опасения, что военные усилия Киева приближаются к критической точке, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией западных чиновников. Они считают, что ближайшие несколько месяцев станут для Украины тяжелейшим испытанием.

По их словам, Украина переживает «самый хрупкий момент за более чем два года» российской военной операцией, поскольку страдает от «пробелов» в ПВО и испытывает острую нехватку боеприпасов и живой силы на линии соприкосновения длиной 1,2 тыс. километров.

Один из собеседников Bloomberg заявил о реальном риске «коллапса украинской обороны», который даст России возможность «добиться значительного прогресса впервые с начальных этапов конфликта».

По оценке источников издания, следующие несколько месяцев станут тяжелейшим испытанием для Украины, в том числе из-за усталости населения. Особенно это касается близкого к российской границе Харькова, который постоянно подвергается атакам.

Местная жительница Кристина Малеева рассказала Bloomberg, что бежала из города после начала боевых действий и вернулась в 2023 году, но, как и другие харьковчане, испытывает постоянный страх из-за «непредсказуемости нападений». По ее словам, горожане не верят, что Россия может взять Харьков, где до февраля 2022 года проживали 1,5 млн человек, но среди них царят «очень депрессивные настроения».

Малеева отметила, что в 2023 году многие харьковчане, в начале конфликта выехавшие в Евросоюз, начали возвращаться. «Открылись новые рестораны — и теперь я вижу, что люди снова бегут», — поделилась наблюдениями женщина.

Один из источников Bloomberg отметил, что Россия извлекает выгоду из растущего дефицита в поставках боеприпасов Украине. «В этом году Москва рассчитывает на 6 млн снарядов при увеличении производства и поставок из Северной Кореи и Ирана. По другую сторону — застрявший из-за междоусобиц в Палате представителей США пакет помощи на $60 млрд», — рассуждает издание.

Его собеседники уверены, что если помощь из США не поступит, Украина останется ни с чем в самый трудный момент. Ее войска не способны выполнить прошлогоднюю цель — вернуть территории, оказавшиеся под российским контролем, — и «изо всех сил пытаются сдержать наступление России», рассуждают они.

Американский чиновник на условиях анонимности заявил Bloomberg, что США «не видят никаких признаков скорого прорыва российских войск». Однако его коллега признал, что «моральный дух Украины низок, и нельзя исключать риск коллапса ее армии». Особое значение они оба придали уязвимости украинской ПВО.

Наглядным подтверждением серьезности этой угрозы, по словам источников Bloomberg, стал нанесенный 11 апреля удар по Трипольской ТЭС в Киевской области — крупнейшему объекту электрогенерации в регионе. Ее уничтожение «наглядно продемонстрировало уязвимость Украины перед ракетными ударами», констатировали собеседники издания.

О том же самом говорил и глава государства Владимир Зеленский вскоре после атаки на ТЭС: по его словам, «самой большой проблемой» Украины является отсутствие средств противовоздушной обороны. В начале февраля украинский лидер сообщал о поставке двух новых систем ПВО, которые «сбивают все», но теперь у ВСУ нет боеприпасов для этих систем.