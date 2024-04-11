Украинские власти сообщили об ударах по энергетической инфраструктуре в нескольких областях в ночь на 11 апреля. Компания «Центрэнерго» заявила о полном уничтожении Трипольской ТЭС, которая была мощнейшей электростанцией в Киевской области после вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС. Что об этом известно — в материале RTVI.

По утверждению Генштаба ВСУ, в ночь на 11 апреля Украину атаковали 40 беспилотников и 42 ракеты. Сбить удалось, «к сожалению, только часть» из них, написал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, атаке подверглись объекты критической инфраструктуры в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской областях.

По энергетическим объектам Украины был нанесен комбинированный удар с применением крылатых и аэробаллистических ракет, а также дронов-камикадзе, утверждается в телеграм-канале «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука.

«В результате нескольких прямых попаданий поражена Трипольская ТЭС возле Обухова Киевской области, на объекте вспыхнул пожар», — пишет канал.

Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что под удар попали объекты генерации и системы передачи в регионах.

В Харьковской области после обстрела введены графики аварийных отключений, сообщила пресс-служба «Укрэнерго». Компания заявила, что в других регионах потребление энергии не ограничено, но призвала их население сократить пользование энергоемкими приборами с 19:00 до 21:00.

Холдинг ДТЭК заявил о двух поврежденных обстрелами теплоэлектростанциях, но не уточнил, о каких именно ТЭС идет речь.

«Серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования», — говорится в сообщении.

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук опубликовал видео горящей Трипольской ТЭС. По его словам, от ударов загорелся машинный зал теплоэлектростанции. «Нас ожидает блэкаут», — пишет экс-нардеп в своем телеграм-канале.

Трипольская ТЭС полностью разрушена, заявил «Интерфаксу-Украина» председатель наблюдательного совета «Центрэнерго» Андрей Гота. Компания потеряла 100% генерации, отмечает агентство. В результате обстрела в турбинном цехе ТЭС возник крупный пожар. Работники теплоэлектростанции живы, добавил Гота.

Мэр города Украинка (спутник Трипольской ТЭС) Александр Туренко призвал местных жителей «плотно закрыть окна в своих домах, чтобы не дышать вредными продуктами горения», а также зарядить электронные устройства и запастись водой.

На ТЭС горят «все четыре энергоблока», утверждает российский военный телеграм-канала «Два майора».

Последствия ударов в других областях Украины

По данным «Рыбаря», в Харькове в результате ударов была остановлена работа метро и введены аварийные отключения. Также были атакованы объекты энергетики в Запорожье и в Одесской области, пишет канал.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что метро возобновит работу, но «за неимением электроэнергии интервал движения поездов составит не менее 20 минут».

В Харьковской области без электричества остались около 200 тыс. человек, утверждает замглавы офиса президента Украины Алексей Кулеба. В 20% населенных пунктов региона нет фиксированной связи, сообщил гендиректор оператора «Укртелеком» Юрий Курмаз. По его словам, это касается населения, критической инфраструктуры и государственных органов.

В Львовской области поражены подстанция в Червоноградском районе и объект в городе Стрый, сообщает «Рыбарь». Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявил, что беспилотники атаковали несколько объектов газораспределительной инфраструктуры и электростанцию.

Российский военный блогер Сергей Лебедев утверждает, что под обстрел попала ТЭЦ в Стрые, а также ТЭЦ-2 и ГРЭС-2 в поселке Эсхар Харьковской области. По словам Лебедева, о состоянии энергетических объектов в Эсхаре «сказать сложно, но не работают оба». Также удар был нанесен по украинскому городу Бурштын, где находится ТЭЦ, питающая Ивано-Франковскую и соседние области, утверждает Лебедев.

Минэнерго Украины подтвердило, что в Львовской области атаке подвергся объект газовой инфраструктуры. В Одесской и Запорожской областях на высоковольтных подстанциях повреждено оборудование. Кроме того, в Львовской, Харьковской и Киевской областях во время воздушной тревоги отключалось оборудование на объектах генерации электроэнергии, добавили в ведомстве.

«Нафтогаз» сообщил, что под обстрел попали два подземных газохранилища. Они продолжают работать, персонал не пострадал, заверили в компании.

Минобороны России пока не комментировало удары по областям Украины.