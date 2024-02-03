Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу вечером 2 февраля назвал «главной новостью» постановку на вооружение страны двух новых систем противовоздушной обороны (ПВО). Заявление главы государства опубликовано в его телеграм-канале.

Зеленский добавил, что не все подробности о новом вооружении стоит говорить публично, но дал ему высокую оценку.

«Главная новость на сегодня — новость, которую мы все давно ожидали. Ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат — в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично. Но это системы, которые сбивают все», — сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что противовоздушных систем, которые состоят на вооружении страны еще недостаточно для того, чтобы обеспечить ей полную защиту, однако работа в этом направлении ведется «каждый день».

В конце января госсекретарь США Энтони Блинкен назвал жизненно важным решение, которое должен принять Конгресс об одобрении выделения Украине дополнительной помощи. Он подчеркнул, что в ином случае окажется под угрозой все, чего удалось добиться Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что помощь, которая предоставляется Украине — это «не благотворительность, а инвестиция в нашу собственную безопасность».

Украина получила последний пакет военной помощи со стороны США в конце декабря. В связи с нехваткой финансирования Пентагон принял решение о приостановке поставок дополнительного вооружения на Украину. Без одобрения Конгресса будет невозможна дальнейшая поддержка со стороны США.